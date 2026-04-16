Financial Times - 16 avril

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Voici les principaux articles du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

* Le PIF d'Arabie Saoudite est sur le point de mettre fin à son soutien à LIV Golf

* Un jury américain a jugé que le promoteur Live Nation a monopolisé les marchés de la billetterie de concerts

* Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est attendu "bientôt", selon des responsables libanais

* Le fonds souverain norvégien de 2 000 milliards de dollars n'a "aucun projet" de réduction des actifs américains

* La BBC va supprimer un emploi sur dix dans le cadre d'une réduction radicale de ses effectifs

* Les actionnaires de Monte dei Paschi votent en faveur de la réintégration du patron évincé après une querelle au sein du conseil d'administration

* Rheinmetall remporte une commande de drones de 300 millions d'euros auprès des forces armées allemandes

Vue d'ensemble

* Le fonds souverain d'Arabie saoudite est sur le point de mettre fin à son soutien à LIV Golf, ce qui mettrait en péril l'avenir d'un projet de plusieurs milliards de dollars qui a déclenché une guerre civile dans le monde du sport.

* Ticketmaster et sa société mère Live Nation LYV.N ont illégalement monopolisé les marchés américains de l'événementiel, a conclu un jury new-yorkais à l'issue d'un procès portant sur les tactiques de l'entreprise dans ses relations avec les salles et les artistes.

* Les efforts diplomatiques de l'Iran et d'autres pays de la région pourraient aboutir à un cessez-le-feu au Liban "bientôt", selon des responsables libanais.

* Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde avec ses 2 100 milliards de dollars, n'a pas l'intention de se débarrasser de ses actifs américains malgré les inquiétudes suscitées par la guerre au Moyen-Orient et l'augmentation de la dette américaine, a déclaré le ministre des finances, Jens Stoltenberg.

* Jusqu'à 2 000 emplois seront supprimés par la BBC dans l'ensemble de ses départements dans le cadre d'une réduction radicale des effectifs du radiodiffuseur national britannique avant l'arrivée du nouveau directeur général Matt Brittin.

* Les investisseurs de Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI ont rendu les rênes de la plus ancienne banque du monde au patron évincé Luigi Lovaglio, mettant fin à un conflit au sein du conseil d'administration qui avait suivi le rachat de la banque rivale Mediobanca l'année dernière.

* Le parlement allemand a approuvé un accord de 300 millions d'euros (353,94 millions de dollars) pour la société d'armement Rheinmetall RHMG.DE afin de fournir des drones kamikazes aux forces armées du pays.

(1 $ = 0,8476 euros)