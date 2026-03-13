Financial Times - 13 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

- Tesla obtient une licence pour fournir de l'électricité au Royaume-Uni

- La Deutsche Bank cherche à étendre ses offres de crédit privé

- Un problème informatique chez Lloyds permet aux clients de voir les informations des autres utilisateurs

- La FCA prévient qu'elle prendra des mesures pour lutter contre la vente abusive de prêts hypothécaires de second rang

Vue d'ensemble

- Tesla TSLA.O , la société d'Elon Musk, a obtenu une licence pour fournir de l'électricité aux ménages et aux entreprises britanniques, alors que l'entreprise élargit son empreinte dans le système énergétique du pays.

- Deutsche Bank DBKGn.DE a déclaré qu'elle souhaitait élargir son offre de crédit privé, alors même que les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants à l'égard de la qualité du crédit dans le secteur.

- Lloyds Banking Group LLOY.L a entamé un examen interne après qu'un problème informatique a permis à des clients de voir les transactions de compte d'autres utilisateurs et d'autres informations sensibles.

- L'autorité britannique de surveillance financière, la Financial Conduct Authority, a prévenu qu'elle allait lutter contre les ventes abusives des fournisseurs de prêts hypothécaires de second rang, qui sont souvent utilisés par des propriétaires ayant déjà des dettes élevées pour obtenir des liquidités en échange de la valeur de leur maison.