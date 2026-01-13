 Aller au contenu principal
Financial Times - 13 janvier
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 05:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

- Le Royaume-Uni s'apprête à interdire les images intimes non consensuelles après le tollé provoqué par Grok

- Les forces armées britanniques ne sont pas prêtes pour un conflit "à grande échelle", selon le chef militaire

- Starmer et Reeves parlent des perspectives économiques du Royaume-Uni avant Davos

- Un ancien cadre de Moderna à la tête d'un service britannique de données sur la santé

Vue d'ensemble

- La Grande-Bretagne va ériger cette semaine en infraction pénale la création d'images intimes non consensuelles , après que les autorités de régulation ont menacé la société X d'Elon Musk de lourdes sanctions pour des "deepfakes" sexualisés liés à son chatbot d'IA Grok.

- Le plus haut gradé de l'armée britannique a admis que les forces armées n'étaient pas préparées à un conflit de grande ampleur et a mis en garde contre un déficit budgétaire en cours d'année qui pourrait bloquer la modernisation, alors que les inquiétudes concernant la menace de la Russie s'accroissent.

- Le premier ministre britannique Keir Starmer et la ministre des finances Rachel Reeves ont cherché à renforcer la confiance dans l'économie britannique avant les réunions de Davos de la semaine prochaine, en présentant le pays comme un phare de stabilité.

- Le Dr Melanie Ivarsson, qui a contribué à la mise au point du vaccin COVID-19 de Moderna, a été nommée lundi directrice générale du nouveau service britannique de recherche sur les données de santé (HDRS).

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 13.01.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * BRUNELLO ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 12/01/2026
    Top 5 IA du 12/01/2026
    information fournie par Libertify 13.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Clariane , Eutelsat , Sanofi , Stellantis, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Cette combinaison de photos prises le 12 janvier 2026 montre, de gauche à droite, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell à Washington, le 10 décembre 2025, et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, le 9 janvier 2026. ( AFP / SAUL LOEB )
    Aux Etats-Unis, une fronde se lève pour préserver la Fed face à Trump
    information fournie par AFP 13.01.2026 02:09 

    Des personnalités américaines de tous bords ont défendu lundi avec force l'indépendance de la banque centrale des Etats-Unis, selon elles menacées par une tentative de déstabilisation inédite du gouvernement Trump. En rendant publique dimanche soir une procédure ... Lire la suite

  • Des partisans du régime iranien rassemblés à Téhéran, le 12 janvier 2026 ( IRAN PRESS / - )
    Iran: la répression s'accentue, Trump menace les partenaires de Téhéran de sanctions
    information fournie par AFP 13.01.2026 02:00 

    Le président américain Donald Trump a menacé lundi les partenaires commerciaux de l'Iran de sanctions douanières, au moment où selon une ONG le bilan de la répression des manifestations contre le pouvoir dépasse les 600 morts. Donald Trump, qui a menacé plusieurs ... Lire la suite

