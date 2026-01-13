Financial Times - 13 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

- Le Royaume-Uni s'apprête à interdire les images intimes non consensuelles après le tollé provoqué par Grok

- Les forces armées britanniques ne sont pas prêtes pour un conflit "à grande échelle", selon le chef militaire

- Starmer et Reeves parlent des perspectives économiques du Royaume-Uni avant Davos

- Un ancien cadre de Moderna à la tête d'un service britannique de données sur la santé

Vue d'ensemble

- La Grande-Bretagne va ériger cette semaine en infraction pénale la création d'images intimes non consensuelles , après que les autorités de régulation ont menacé la société X d'Elon Musk de lourdes sanctions pour des "deepfakes" sexualisés liés à son chatbot d'IA Grok.

- Le plus haut gradé de l'armée britannique a admis que les forces armées n'étaient pas préparées à un conflit de grande ampleur et a mis en garde contre un déficit budgétaire en cours d'année qui pourrait bloquer la modernisation, alors que les inquiétudes concernant la menace de la Russie s'accroissent.

- Le premier ministre britannique Keir Starmer et la ministre des finances Rachel Reeves ont cherché à renforcer la confiance dans l'économie britannique avant les réunions de Davos de la semaine prochaine, en présentant le pays comme un phare de stabilité.

- Le Dr Melanie Ivarsson, qui a contribué à la mise au point du vaccin COVID-19 de Moderna, a été nommée lundi directrice générale du nouveau service britannique de recherche sur les données de santé (HDRS).