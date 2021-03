Financement des énergies fossiles : les ONG épinglent le manque d'ambition des banques

Les banques ont continué de largement financer les entreprises des énergies fossiles en 2020, même si la pandémie de Covid a entraîné une petite baisse du volume de crédit sur la deuxième partie de l'année. Sauf pour trois banques françaises qui, selon le rapport "Banking on climate chaos", ont fait progresser leurs octrois de crédit. Mais BNP Paribas explique qu'elle veut soutenir les majors pétrolières engagées vers la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les lourdes pertes enregistrées par les majors pétrolières en 2020 ne les ont pas empêchées de trouver des financements pour leurs activités. L'étude annuelle du groupement d'ONG (Rainforest Action Network, Reclaim Finance, BankTrack, etc.) "Banking on climate change" montre que les 60 plus grandes banques internationales continuent d'augmenter les prêts accordés aux industriels des énergies fossiles. Les auteurs ont même décidé de changer le nom du rapport, qui s'intitule désormais "Banking on climate chaos".

En 2020, plus de 750 milliards de dollars ont ainsi été orientés vers ces secteurs. La pandémie de Covid-19 s'est néanmoins traduit par une baisse de 9 % des financements par rapport à l'année précédente, mais cette baisse n'est visible que dans la deuxième partie de l'année. Le premier semestre 2020 marquait au contraire encore une forte augmentation. En tout, depuis 2016, ces 60 établissements financiers ont cumulé plus de 3800 milliards de financement aux énergies fossiles.

Les établissements nord-américains demeurent les plus grands financeurs mondiaux, JP Morgan, Citi et Wells Fargo se partageant le podium. Petite particularité de cette année, ces grandes banques enregistrent toutes les trois une baisse des financements octroyés. "Peut-être prennent-elles plus la mesure du risque et font-elles l'objet de plus de campagnes d'ONG, se demande Lucie Pinson, la directrice générale de Reclaim Finance. Mais il faudra attendre les chiffres de l'année prochaine pour savoir si cette baisse n'est pas seulement un effet de la pandémie."

Augmentation des financements français

Plusieurs banques françaises, au contraire, ont augmenté leurs financements à la filière, comme par effet de vase communiquant par rapport aux banques américaines. BNP Paribas, dixième du classement avec plus de 40 milliards de dollars, enregistre une augmentation de plus de 40 % de ses opérations. La Société Générale et le Crédit Agricole, respectivement 21è et 23è, ont également augmenté leurs crédits aux énergies fossiles. Parmi les Françaises, seules Natixis (groupe BPCE) et le Crédit Mutuel ont réduit leur exposition.

Pour BNP Paribas, cependant, l'interprétation des ONG ayant rédigé le rapport n'est pas tout à fait juste. La banque explique que, en période de pandémie, ses encours de crédit globaux pour tous les secteurs économiques ont augmenté de 6,5 %, tandis que ceux du secteur pétrolier et gazier ne progressaient que de 4,1 %.

Autre argument érigé par BNP Paribas, les plans climatiques mis en place par les majors pétrolières. Dans la lettre de réponse aux ONG, la banque française souligne que "l'essentiel de notre soutien a été apporté aux acteurs européens qui ont vraiment bougé en 2020 en matière de transition énergétique - en annonçant pour la première fois des objectifs de réduction de leurs émissions de CO2 - et qui sont les plus gros investisseurs dans les énergies renouvelables".

Pour Reclaim Finance, ces majors pétrolières continuent néanmoins de contribuer au réchauffement de la planète. "Suite à la crise du Covid, on aurait pu penser qu'il y aurait un réveil, mais ça n'a pas été le cas", déplore Lucie Pinson, pour qui les pouvoirs publics devraient désormais réagir en encadrant les établissements financiers.

Arnaud Dumas, @ADumas5