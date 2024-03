Finance for Biodiversity calcule l’empreinte biodiversité de 3.000 entreprises cotées

La Finance for Biodiversity (FfB) a annoncé ce 26 février le lancement d’une étude pour calculer l’empreinte biodiversité de près de 3.000 entreprises de l’indice MSCI All Country World (MSCI ACWI). L’objectif sera de produire des données de qualité qui contribuent à la responsabilisation des entreprises vis-à-vis de la nature et la biodiversité et les incitent à agir.

La fondation s’est alliée aux consultants Global Balance et Wildcap afin d’analyser les impacts et les dépendances à la biodiversité de ces entreprises et secteurs. À travers cette étude, la fondation proposera également un groupe d’indicateurs permettant aux investisseurs d’engager avec les entreprises dans leurs portefeuilles sur la nature. Ces indicateurs seront destinés aux membres de la fondation ainsi qu’aux signataires de l’initiative Nature Action 100. Cette étude contribuera à promouvoir une compréhension commune, parmi les investisseurs, de la biodiversité et de ses interactions avec l’activité des entreprises, explique Steve Freedman, responsable de recherche et de durabilité des actions thématiques chez Pictet et co-président du groupe de travail sur l’évaluation d’impact à la Finance for Biodiversity, dans une annonce officielle.

L’étude permettra aux investisseurs de saisir comment les divers secteurs du portefeuille peuvent être exposés aux risques et aux opportunités liés à leurs impacts et dépendances envers la biodiversité, ainsi que la répartition de ces risques et opportunités le long de la chaîne de valeur des secteurs. Pour cela, elle s’appuiera sur quatre outils existants sur la mesure de l’empreinte de la biodiversité à travers une analyse de cycle de vie. Il s’agit de Biodiversity Impact Analytics – Global Biodiversity Score (BIA-GBS), un outil de Carbon4 Finance et CDC Biodiversité, Corporate Biodiversity Footprint (CBF) d’ Iceberg Data Lab et I Care, Biodiversity Footprint for Financial Institutions (BFFI), codéveloppé par ASN Bank, PRé Sustainability et CREM, et Global Impact Database (GID) d’Impact Institute.

La fondation compte achever cette étude d’ici le deuxième trimestre 2024 et publier un rapport comprenant des dépendances et des impacts au niveau du secteur, de la pression sur la biodiversité et du scope, mais pas à l’échelle des entreprises. Ce projet est la poursuite de l’étude pilote de 2023 sur le calcul de l’empreinte biodiversité des entreprises de l’indice MSCI World . L’étude pilote avait dévoilé une liste de 250 entreprises de cet indice qui étaient responsables de 73% de l’impact de l’indice sur la biodiversité. La nouvelle version de l’étude étendra son périmètre pour inclure les entreprises des marchés développés et émergents ainsi que pour l’analyse des dépendances, précise Julen González Redín, directeur technique de la fondation.

Tuba Raqshan