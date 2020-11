(Crédits photo : ? - Darknoise )

Les autorités de régulation que sont l'ACPR et l'AMF avaient annoncé en juillet 2019 la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation des engagements pris par les banques, les assureurs et les sociétés de gestion en matière de climat. Avant la publication définitive d'un rapport d'ici la fin de l'année, elles dressent un premier bilan des politiques charbon des différents acteurs de la place.

Les travaux menés par l'AMF et l'ACPR portent sur les politiques charbon des acteurs de la Place de Paris. Concrètement ces analyses ont été menés sur la base d'informations publiques et de questionnaires envoyés aux acteurs concernés. Ce qui représente près de 9 banques, 17 assureurs et 20 sociétés de gestion.

Des politiques centrées sur la fourniture d'énergie

Ce rapport de 35 pages met en évidence, chez les principaux acteurs de la Place, une forte mobilisation et une prise de conscience générale de la responsabilité du secteur financier dans la lutte contre le changement climatique. Comme le précise le rapport : « Les politiques charbon des institutions financières se concentrent ainsi sur la chaîne de valeur de la fourniture d'électricité et de chaleur à partir du charbon « dit charbon thermique ». Elles ne concernent généralement pas le « charbon de coke » (dit « sidérurgique » ou « métallurgique ») ». Elles ne concernent pas non plus les autres débouchés du charbon dans l'industrie, qu'il soit utilisé comme source d'énergie thermique ou au titre de carbochimie.

Une mobilisation forte des acteurs de la place

Les établissements bancaires et assurantiels analysés disposent ainsi tous aujourd'hui d'une politique « charbon », et 5 établissements bancaires sur 9 composant l'échantillon ainsi que 11 compagnies d'assurance sur 17 ont affiché des dates de sortie effective du charbon thermique. Le rapport indique d'ailleurs que le secteur financier français est faiblement exposé « à la chaine de valeur du charbon thermique » mais que les méthodologies d'évaluation peuvent encore être affinées en raison notamment de l'hétérogénéité des données utilisées.

Les préconisations de l'AMF et de l'ACPR

A cet égard, les autorités de tutelle préconisent une formulation des politiques des différents acteurs avec l'adoption d'une date de sortie ainsi que la justification des critères et seuils retenus dans ces politiques. Elles militent également pour une plus grande transparence des politiques notamment sur les exemptions applicables et la manière dont sont intégrées les entreprises en transition ou affichant un engagement de sortie du charbon. Enfin une amélioration du suivi individuel des expositions et une plus grande harmonisation des méthodologies employées par les acteurs de la place.

Vous trouverez ICI le rapport complet de l'AMF et de l'ACPR

