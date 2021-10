Finalisation du rapprochement de Freelance.com avec Helvetic Payroll pour accélérer la constitution du leader européen du freelancing



Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre 2021 les actionnaires de Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, se sont prononcés en faveur de l’acquisition de la société Helvetic Payroll réalisée pour partie en numéraire et pour partie en Actions à Bon de Souscription d’Actions Freelance.com. Pour rappel, Freelance.com avait communiqué le 20 septembre 2021 sur la signature du protocole d’accord ainsi que sur le Traité d’Apport et ses modalités.