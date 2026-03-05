Finalisation de la garantie de cours relative à la cession Radionomy/Targetspot

Winamp Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles) informe le marché du règlement de la garantie de cours prévue dans le cadre du Share Purchase Agreement signé en 2022 lors de la cession du pôle Radionomy/Targetspot à Azerion.



Conformément aux stipulations contractuelles, les conditions d’activation de cette garantie étant réalisées, le montant maximal de la garantie avait été fixé, à la suite des ajustements intervenus en janvier 2025, à 6.554.780,95 €. Après déduction du prépaiement de 1.350.000 € versé en janvier 2025, le solde définitif restant dû au titre de cette garantie s’élève à 5.204.780,95 €.

Azerion a exercé l’option contractuelle lui permettant de procéder au règlement de cette garantie en actions Azerion. Le nombre d’actions attribuées a été déterminé conformément aux stipulations

contractuelles.



Le produit de cette garantie, ainsi qu’une partie des 1.166.606 actions Azerion déjà détenues par Winamp Group SA, sera affecté au remboursement de la première échéance de la dette existante vis-à-vis de son partenaire financier de long terme.



Cette opération contribue au remboursement de la première échéance de dette et renforce la visibilité financière du Groupe, tout en mettant un terme définitif à un mécanisme contractuel hérité de la cession intervenue en 2022.