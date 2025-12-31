Finalisation de la cession de Telenor Pakistan à PTCL
Telenor Group a confirmé l'achèvement de la cession de Telenor Pakistan à Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL), entité du groupe technologique mondial e&.
Cette transaction, initialement annoncée en décembre 2023, valorise la filiale à 5,3 milliards de NOK -couronnes norvégiennes- (soit environ 450 MEUR) sur une base de valeur d'entreprise nette de dettes et de trésorerie. Au moment de la clôture, cette valorisation s'établit à 5,4 milliards de NOK selon les taux de change de septembre.
En complément, Telenor ASA a perçu 0,9 milliard de NOK de flux de trésorerie depuis l'annonce du projet.
Benedicte Schilbred Fasmer, Directrice Générale du groupe, a souligné que "la vente contribuera à la consolidation et à l'innovation au sein de l'industrie pakistanaise des télécommunications et réduira l'empreinte de Telenor en Asie".
Après vingt ans de présence et quarante millions de clients servis, cette sortie permet au groupe de rationaliser son portefeuille géographique tout en monétisant ses infrastructures locales.
