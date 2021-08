Finalisation de l'acquisition dans le secteur des services à l'éolien (Dolfines)

L'acquisition de 8,2 France est finalisée et Dolfines a signé un accord de financement avec une société d'investissement permettant la mise en œuvre de son plan stratégique. L'opération (ainsi que le financement du fonds de roulement) est financée via l'émission de 1,2m€ d'obligations convertibles avec bons de souscription. Comme nous l'avons déjà souligné, la vigueur de la croissance de 8.2 France (chiffre d'affaires 2021 attendu en hausse de +35%) est positive tant elle contribue à renforcer la diversification de Dolfines dès la mise en œuvre du plan stratégique.

A propos de l'acquisition de 8.2 France, le communiqué de presse évoque des complémentarités métiers et géographiques. L'opération vise à renforcer les performances au sein de quatre segments (expertise technique / performance / due diligence et audit technique / accession à une position de leader). En résumé, 8.2 France apporte une spécialisation dans les services au secteur de l'éolien en France et en Europe. Dolfines possède une expertise dans les services offshore et est quant à lui présent en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en mer du Nord et en Asie. Dolfines pourrait de fait s'appuyer sur sa présence à l'international pour offrir ses services dans l'éolien, et contribuer au développement de la due diligence et de l'audit technique dans les services à éolien.

Sur le front du financement, Dolfines a conclu un accord de financement avec Negma. Selon son site Web, Negma est un groupe d'investissement des Émirats arabes unis spécialisé dans le financement de PME cotées en bourse via un système hybride de dettes/fonds propres, comme dans le cas de Dolfines. Pour l'opération sur 8.2 France et ses besoins en fonds de roulement, Dolfines a activé un premier tirage de 1,2m€. La conversion en actions de toutes les obligations et l'exercice des warrants impliqueraient la création de 2,4m€ (13% du nombre d'actions actuel).