Fin du rebond pour les cours du pétrole

(AOF) - Les cours du pétrole ont mis fin aujourd’hui à deux séances consécutives de rebond. Le cours du baril de Brent cède 0,75% à 81,69 dollars. Interviewée par Reuters, la responsable de la division des marchés pétroliers et de l'industrie de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que le marché mondial de l’or noir devraient enregistrer un léger excédent d'offre en 2024 même si l’Opep+ prolonge la réduction de sa production jusqu’à l’année prochaine.

