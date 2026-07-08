Fin du cessez-le-feu au Moyen-Orient, l'Europe en forte baisse

Les indices européens ont débuté la séance de mercredi dans le rouge, pénalisé par le regain de tensions au Moyen-Orient. Dans ces conditions, le CAC 40, qui vient d'enchaîner deux replis consécutifs, recule encore de 1,68%, à 8 295 points. A Francfort, le DAX 40 lâche 1,89% et le FTSE 100 à Londres abandonne 1,32%.

En ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, malgré les négociations et les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei toujours en cours, les Américains ont touché plus de 80 cibles en Iran, en riposte à des tirs effectués la veille contre des navires dans le détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran a annoncé avoir visé des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.

Pour ne rien arranger, il y a quelques minutes, à Ankara lors du somment de l'OTAN, Donald Trump a indiqué que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé. Le président américain a également affirmé ne plus vouloir traiter avec les Iraniens. De son côté, l'Union européenne s'inquiète de cette reprise des combats qui "compliquent encore plus" les négociations.

Avec ces évolutions, les prix du baril de pétrole poursuivent leur progression. Le WTI à New York s'adjuge 2,06%, à 73,86 USD, et le Brent à Londres avance de 2,82%, à 77,95 USD.

La hausse récente des cours de l'or, liée aux frappes au Moyen-Orient, remet la question de l'inflation au centre des débats.

Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,13%) et se négocie contre 1,1416 USD.

Au niveau de la macro-économie, l'actualité sera peu chargée et exclusivement américaine. Les investisseurs surveilleront à 16h30 les stocks hebdomadaires de pétrole et plus tard dans la soirée (20h) les Minutes de la Fed. Il s'agit du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire.

Dans l'actualité des valeurs, Rheinmetall trébuche de 5,04%. Berenberg a confirmé ce matin son conseil d'achat sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 1 700 à 1 650 EUR. L'analyste considère que l'annulation du programme de frégates F126 n'a qu'un impact financier limité, conduisant à une réduction de 1 à 2% des estimations de BPA 2026-2028 et constituant le principal facteur de l'abaissement de l'objectif de cours.

En France, Alstom recule de 1,93%, après avoir pourtant annoncé un contrat de maintenance en Suède de deux ans, pour un montant de plusieurs dizaines de millions d'euros.

L'Oréal cède 1,04% et Kering -2,66%, le premier a annoncé la signature d'un accord de licence exclusive de 50 ans portant sur la création, le développement et la distribution des produits de parfum et de beauté de Gucci.

Vallourec progresse de 4,17%, après avoir annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions pour un montant global d'environ 110 millions d'euros. Le fabricant de tubes sans soudure a confirmé son intention de distribuer près de 650 MEUR à ses actionnaires sur l'année calendaire 2026, dont 110 MEUR ont été alloués au programme de rachat d'actions. Le solde sera versé sous la forme d'un dividende intérimaire exceptionnel au titre de 2026, sous réserve des validations habituelles et de l'approbation du conseil d'administration le 29 juillet prochain.

Enfin, Compagnie Chargeurs Invest gagne 29% après avoir annoncé vouloir remplacer le dividende exceptionnel initialement envisagé par une offre publique de rachat d'actions de 14EUR/action afin d'offrir une meilleure liquidité aux actionnaires et de tenir compte de la décote du titre.

Sinon, les pétrolières sont soutenues par la hausse des cours de l'or noir avec le retour des tensions au Moyen-Orient. TotalEnergies gagne par exemple 3,02%.