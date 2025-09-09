Fin de la "succession" dans la vraie vie : Lachlan Murdoch prend le contrôle et les frères et sœurs prennent de l'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Selon une source, les trois enfants Murdoch recevront chacun 1,1 milliard de dollars grâce à la vente d'actions

*

Lachlan, Grace et Chloe Murdoch bénéficient d'un nouveau trust familial

*

Le nouveau trust Murdoch est évalué à 3,3 milliards de dollars, selon une source

(Ajout de détails sur la vente d'actions au paragraphe 6) par Dawn Chmielewski et Aditya Soni

La famille Murdoch a conclu un accord qui permettra à Lachlan Murdoch, le fils aîné politiquement conservateur de Rupert Murdoch, de prendre le contrôle de l'empire médiatique familial qui comprend Fox News et le Wall Street Journal.

L'accord, annoncé lundi, met fin à une querelle familiale pour savoir qui contrôlera l'un des groupes médiatiques mondiaux les plus en vue et met un terme aux questions de succession au sein de la famille Murdoch après la mort de son patriarche.

Ce drame est considéré comme l'une des sources d'inspiration de la série télévisée "Succession", qui traite des luttes intestines entre les membres d'une dynastie de médias. Sa résolution dans la vie réelle préserve l'orientation conservatrice des médias de Murdoch.

Selon une source, les enfants de Rupert, James Murdoch, Elisabeth Murdoch et Prudence MacLeod, devraient recevoir chacun environ 1,1 milliard de dollars.

Ils ont accepté de vendre leurs participations personnelles dans Fox et News Corp sur une période de six mois, selon l'annonce.

Dans le cadre de l'accord, les sociétés ont déclaré lundi que les enfants recevraient des liquidités provenant de la vente d'environ 16,9 millions d'actions avec droit de vote de classe B de Fox Corp FOXA.O et d'environ 14,2 millions d'actions ordinaires de classe B de News Corp NWSA.O . La vente, dont le prix a été fixé avec une décote d'environ 4,5 % par rapport au dernier cours de clôture des deux sociétés, a rapporté environ 1,37 milliard de dollars.

Un nouveau trust familial sera créé au profit de Lachlan Murdoch et de ses jeunes frères et sœurs Grace et Chloe Murdoch, qui sont les enfants de Rupert issus de son mariage avec Wendi Deng Murdoch. Ce trust, d'une valeur d'environ 3,3 milliards de dollars selon la source, détiendra 36 % des actions ordinaires de classe B de Fox et 33 % des actions de classe B de News Corp, selon les déclarations des sociétés.

DRAME JUDICIAIRE

La bataille autour de l'empire mondial de télévision et d'édition de Rupert s'est déroulée l'automne dernier dans une salle d'audience de Reno (Nevada) , où un juge s'est penché sur la question litigieuse de la succession.

Rupert Murdoch, âgé de 94 ans, a tenté de modifier les termes du trust familial, créé après son divorce en 1999 avec sa seconde épouse, Anna, et qui détient des participations importantes dans Fox News, la société mère de Fox, et dans News Corp, le propriétaire du Wall Street Journal.

Selon les termes du trust initial, les actions avec droit de vote de News Corp et de Fox auraient été transférées aux quatre enfants aînés de Murdoch - Prudence, Elisabeth, Lachlan et James - à sa mort.

Rupert Murdoch craignait que trois de ses héritiers, James, Elisabeth et Prudence, n'organisent un coup d'État pour évincer Lachlan, qui occupe les fonctions de président exécutif de Fox et de président de News Corp.

Selon le New York Times, qui a obtenu un document judiciaire scellé détaillant le drame de la succession, Murdoch a proposé un amendement à la fiducie qui bloquerait toute interférence de la part des frères et sœurs de Lachlan, qui sont plus modérés politiquement.

Un tribunal successoral de Reno (Nevada) a rejeté ce plan en décembre , déclarant que Rupert et Lachlan avaient agi de "mauvaise foi" en cherchant à modifier le trust irrévocable. Cette décision a ouvert la voie à de nouvelles négociations, selon la source.

Fox News reste la première chaîne d'information câblée américaine et joue un rôle influent dans la politique américaine, en particulier parmi les républicains qui apprécient son public à tendance conservatrice.

"Vous savez qu'il y aura toujours un gardien conservateur de Fox News. Et franchement, si j'étais actionnaire, je penserais vraiment que c'est une très bonne décision", a déclaré Claire Enders, directrice générale et fondatrice de Enders ANALYSE, une société de recherche sur les médias basée au Royaume-Uni.