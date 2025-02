Fin de la guerre en Ukraine : le Brent pourrait reculer de 5 à 10 dollar le baril

(AOF) - Si les négociations sur la fin de la guerre en Ukraine aboutissent à un accord de paix et à un allègement des sanctions sur l'énergie russe, les volumes de pétrole, de gaz et de charbon pourraient augmenter sur les marchés mondiaux, anticipe Bank of America. Trois canaux pourraient contribuer à une augmentation de la production et à une baisse des prix. Premièrement, les routes commerciales pourraient se raccourcir, libérant des capacités de stockage d'énergie sur les marchés.

Deuxièmement, l'énergie bloquée pourrait revenir sur le marché européen, fournissant de nouvelles sources d'approvisionnement. Enfin, les entreprises de services du secteur de l'énergie pourraient augmenter la capacité de production d'énergie russe.

Selon la banque américaine, le prix du pétrole Brent pourrait chuter de 5 à 10 dollars le baril si l'or russe n'avait plus besoin de parcourir de longues distances jusqu'en Inde ou en Chine et si une offre plus importante était disponible. Si les flux de gaz russes vers l'Allemagne et l'Europe centrale reprenaient, le Dutch TTF – qui sert de référence en Europe pour le prix du gaz – pourrait ressortir en dessous de 25 euros par MWh d'ici l'été.