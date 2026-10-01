Filtronic progresse après l'obtention d'une nouvelle commande de 68,1 millions de dollars auprès de SpaceX

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1er octobre - ** L'action de Filtronic ( FTC.L ), société britannique spécialisée dans la conception et la fabrication, a progressé de 7,4% à 255 pence

** La société a décroché une nouvelle commande de 68,1 millions de dollars auprès de SpaceX pour la fourniture de ses amplificateurs de puissance à semi-conducteurs en nitrure de gallium "Cerus" en bande E

** La société indique que cette nouvelle commande devrait être en grande partie honorée au cours de l'exercice 2028, ce qui confirme les prévisions du conseil d'administration pour cet exercice et offre une meilleure visibilité sur les revenus futurs

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action Filtronic affiche une hausse d'environ 45% depuis le début de l'année