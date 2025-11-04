 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 009,40
-1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Filosa (Stellantis) plaide pour plus d'autonomie européenne sur les puces pour l'automobile
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 11:07

La chaîne d'approvisionnement actuelle du secteur automobile en Europe n'a aucune autonomie, aucune flexibilité pour faire face à des difficultés telle que la crise liée au fournisseur de semi-conducteurs Nexperia, a déclaré mardi Antonio Filosa, directeur général de Stellantis STLAM.MI , lors de la 4e Journée de la filière automobile organisée par la plateforme PFA.

Ce grand rendez-vous, nommé "Journée de la filière" depuis 2019, s'inscrit dans le sillage des états généraux de l'automobile inaugurés en 2009 après la crise économique qui avait suivi la faillite de la banque Lehman Brothers.

L'objectif affiché depuis le début est de promouvoir la solidarité entre les différents acteurs, grands et petits, d'un secteur marqué structurellement par une concurrence farouche sur les prix et les coûts.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey et Blandine Hénault)

Valeurs associées

STELLANTIS
8,685 EUR MIL -1,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank