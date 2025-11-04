Filosa (Stellantis) plaide pour plus d'autonomie européenne sur les puces pour l'automobile

La chaîne d'approvisionnement actuelle du secteur automobile en Europe n'a aucune autonomie, aucune flexibilité pour faire face à des difficultés telle que la crise liée au fournisseur de semi-conducteurs Nexperia, a déclaré mardi Antonio Filosa, directeur général de Stellantis STLAM.MI , lors de la 4e Journée de la filière automobile organisée par la plateforme PFA.

Ce grand rendez-vous, nommé "Journée de la filière" depuis 2019, s'inscrit dans le sillage des états généraux de l'automobile inaugurés en 2009 après la crise économique qui avait suivi la faillite de la banque Lehman Brothers.

L'objectif affiché depuis le début est de promouvoir la solidarité entre les différents acteurs, grands et petits, d'un secteur marqué structurellement par une concurrence farouche sur les prix et les coûts.

