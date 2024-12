AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Fill Up Media, spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant, annonce le succès de son opération de financement d’un montant total de 5,5 millions d'euros. "L’extension significative de notre parc d’écrans, la structuration de la société et le renouvellement des équipes commerciales nous permettent d’aborder l’année 2025 avec confiance, exercice pendant lequel toutes les équipes seront mobilisées pour matérialiser l’accélération de notre trajectoire de forte croissance", précise le groupe dans un communiqué.

Fill Up Media : succès de son opération de financement d'un montant de 5,5 millions d'euros

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.