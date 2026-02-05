Fill Up Media signe un exercice 2025 record et confirme ses ambitions pour 2026
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 08:56
La performance a été particulièrement soutenue auprès des annonceurs locaux, avec une progression de 106% par rapport à 2024.
Le déploiement de la nouvelle entité lancée en 2025, dédiée aux annonceurs régionaux, constitue également un succès, générant plus de 1 MEUR de chiffre d'affaires dès sa première année d'activité.
Fill Up Media a par ailleurs renforcé sa visibilité grâce à plusieurs distinctions et partenariats stratégiques, notamment avec Vistar Media et Adsquare.
Dans ce contexte favorable, le groupe confirme ses objectifs financiers pour 2026.
Valeurs associées
|6,6000 EUR
|Euronext Paris
|-7,04%
