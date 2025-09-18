Fill Up Media : intégration au SSP de Vistar Media

(AOF) - Fill Up Média, spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant, annonce son intégration au SSP de Vistar Media, leader mondial des solutions technologiques OOH et membre du groupe T-Mobile Advertising Solutions. Ce partenariat stratégique ouvre de nouvelles perspectives aux marques en facilitant l’accès en temps réel à plus de 5 000 écrans répartis dans toute la France.

Le dispositif Fill Up Média devient accessible à l'ensemble des agences médias connectées à l'écosystème programmatique, pour des activations DOOH ciblées, flexibles et mesurables.

