Fill Up Média en haut de l'affiche

(AOF) - Fill Up Média a dévoilé son chiffre d’affaires du premier semestre 2025 clos au 30 juin 2025, ressortant en hausse significative de 68%, à 7,7 millions d'euros. Le spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant a notamment bénéficié des revenus générés par l’extension de son parc d'écrans (installations du réseau Carrefour terminées depuis le second semestre 2024 et déploiements au sein du réseau E.Leclerc finalisés à 70%).

Des négociations sont en cours avec des constructeurs automobiles pour renouveler l'offre sur le périmètre IRVE (électrique) au sein des stations TotalEnergies.

Dans ce contexte, Fill Up Média est en mesure de confirmer ses objectifs financiers, soit un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros, permettant d'atteindre une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35% à horizon 2025.

"Cette croissance sera portée majoritairement par les partenariats signés avec Carrefour et ConsoRégie, la régie publicitaire de E.Leclerc et le renouvellement du contrat TotalEnergies. Ces trois accords ont en effet permis à Fill Up Média de dépasser avec un an d'avance son objectif de développement 2025 avec un parc total de 10 000 écrans répartis dans plus de 1 250 stations-service partenaires à horizon du mois de novembre de cette année", détaille la société qui communiquera le 23 septembre prochain ses résultats du premier semestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS