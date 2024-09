Filière nautique : "retour à la normale" avant une année 2025 "complexe" (FIN)

(AOF) - Les immatriculations de navires neufs sur le marché français affichent un net repli de 23,1% sur 2023-2024, et de -25,5% par rapport à 2018-19 qui marque la dernière année de référence significative avant la crise du Covid pour le secteur industriel", a déclaré Jean-Paul Chapeleau, Président de la FIN (Fédération des industries nautiques), commentant l’édition 2024 des "chiffres clés" de sa filière qui rassemble les données de septembre 2022 à août 2023.

Les chiffres clés de la FIN concernent la production des bateaux, des ventes de moteurs, des immatriculations, des mutations (ventes de bateaux d'occasion), ainsi que les chiffres de la location (maritime et fluviale). La baisse "est essentiellement concentrée sur les segments du Day Boating moteur de moins de 7m et des voiliers monocoques de 9 à 16m", a-t-il souligné.

" Les 12 mois analysés par cette enquête montrent de nouveau une situation assez exceptionnelle pour le nautisme et la plaisance, tant sur le marché intérieur que pour l'export, dont le taux s'est élevé encore à près de 80% de la production ", ajoute Jean-Paul Chapeleau. " Il s'agit néanmoins et vraisemblablement d'une situation qui vient clore l'effervescence post Covid, avec un retour à une situation plus classique désormais ", modère-t-il.

Pour 2025, les derniers chiffres semble indiquer un retour à la normale", alors que "le ralentissement de l'économie se fait sentir dans presque tous les domaines", indique Jean-Paul Chapeleau. Cependant "l'engouement pour la pratique ne faiblit pas". "S'il est donc trop tôt aujourd'hui pour donner une tendance juste, nous savons d'ores et déjà que 2025 sera particulièrement complexe pour les professionnels" conclut-il.