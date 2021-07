Communiqué de presse FILAE



Résultats semestriels 2021.



- Croissance de +32% du chiffre d'affaires

- EBITDA en hausse de +61%

- Marge EBITDA : 44% du chiffre d'affaires (+8 pts)



Croissance de +32% du chiffre d'affaires



Au 1er semestre 2021, l'activité s'établit à 2,7M€,en hausse de +32%,portée par la croissance du nombre d'abonnés actifs sur la période.



Au cours des 6 premiers mois de l'exercice, Filae Premium s'est enrichi de plus de 174 millions de nouvelles données généalogiques réservées à ses abonnés. La société a continué ses travaux de transcription des registres paroissiaux français du XVIIIème siècle en publiant son 37ème département. Les collections de registres d'état civil se sont également enrichies d'archives nouvellement numérisées. Enfin, Filae a publié les archives numérisées et indexées de l'intégralité des registres journaliers d'inhumation des cimetières parisiens, soit plus de 5,3 millions de nouvelles données.