Filae : Résultats annuels 2020

Hausse de 29% du chiffre d'affaires portée par la forte croissance des abonnements

L'année 2020 s'est terminée sur un nouveau record d'abonnés avec près de 67 000 abonnés actifs

en décembre 2020 contre 48 859 en décembre 2019, représentant une progression de +37%.

Cette performance s'est traduite par une croissance du chiffre d'affaires de +29% à 4,7 M€,

contre 3,6 M€ en 2019.

700 millions de nouvelles informations généalogiques indexées en 2020

Sur l'année, près de 700 millions de nouvelles informations généalogiques ont été indexées dans

le moteur de recherche. Parmi les données les plus significatives, on peut citer l'indexation des

registres paroissiaux numérisés du XVIIIème siècle de 24 départements français. Filae propose à

ses membres une source unique de plus de 130 millions d'images d'archives originales qui sont

immédiatement accessibles à partir d'une simple recherche nominative