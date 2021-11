FILAE : COMMUNIQUE RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE SUIVIE D’UN RETRAIT OBLIGATOIRE

IOR LIMITED



Communiqué de mise à disposition de la note en réponse et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société



FILAE



PRIX DE L’OFFRE : 20,75 euros par action Filae



DUREE DE L’OFFRE : 12 jours de négociation



Le calendrier de l’offre sera déterminé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »)

conformément à son règlement général (« RGAMF »).









Ce communiqué a été établi par Filae.

Il est diffusé en application des articles 231-27, 3° et 231-28 du RGAMF.







En application des articles L621-8, III du code monétaire et financier et 231-26 du RGAMF, l’AMF a, en application de la décision de conformité en date du 26 octobre 2021, apposé le visa n°21-460 sur la note en réponse établie par la société Filae relative à l’offre publique d’achat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire initiée par TreeHouse Junior Limited (l’« Offre »).





Conformément à l’article 231-28 du RGAMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Filae ont été