Communiqué de presse Filae



Communiqué de presse du 22 avril 2021 relatif au dépôt du projet de note en réponse à l'offre publique d'achat visant les actions et les obligations de la société



Le projet de note en réponse déposé auprès de l'AMF le 22 avril 2021 (le « Projet de Note en Réponse ») est disponible sur les sites Internet de Filae (www.filae.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). Il peut être obtenu sans frais et sur simple demande auprès de Filae (197, rue de Bercy, 75012 Paris).



Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Filae seront mises à la disposition du public au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, selon les mêmes modalités, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du RGAMF.



Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.