Figure Technology, la société de Mike Cagney, révèle une augmentation de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

Le chiffre d'affaires de Figure Technology Solutions a bondi de 22% au premier semestre 2025, a révélé lundi la banque blockchain dans ses documents d'introduction en bourse aux États-Unis, la dernière entreprise liée aux crypto-monnaies prête à frapper le marché des nouvelles cotations.

La société, cofondée en 2018 par l'entrepreneur technologique Mike Cagney et sa femme June Ou, est une place de marché de capitaux native de la blockchain qui connecte l'origination, le financement et l'activité du marché secondaire.

La société basée à New York et certains de ses actionnaires existants prévoient de vendre des actions dans le cadre de l'offre.

Le calendrier des introductions en bourse devant connaître un ralentissement saisonnier jusqu'à la fin du mois d'août, les entreprises émettrices se préparent à un lancement potentiel après la fête du travail, lorsque le marché des nouvelles cotations reprendra ses activités.

Gemini, la bourse de crypto-monnaies des jumeaux Winklevoss, a également déposé publiquement pour son introduction en bourse à New York la semaine dernière.

Le chiffre d'affaires de Figure a augmenté de 22,4 % pour atteindre 191 millions de dollars au cours du semestre clôturé le 30 juin. La société a enregistré un bénéfice de 29 millions de dollars, contre une perte de 13 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Cagney a également été le cofondateur de la fintech SoFi

SOFI.O et a quitté le poste de directeur général de l'entreprise en 2018.

Le système d'origination de prêts et la place de marché de capitaux de Figure sont utilisés par plus de 160 partenaires.

En 2021, Figure a levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table à une valorisation de 3,2 milliards de dollars. Au début du mois, Figure a déclaré avoir déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse à New York.

Goldman Sachs, Jefferies et BofA Securities sont les principaux souscripteurs de l'offre.

Figure sera cotée au Nasdaq sous le symbole "FIGR".Le produit de l'offre sera utilisé à des fins générales.