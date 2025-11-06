Figma revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles en raison de la forte demande de logiciels de conception

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 2, ajout de détails sur la conférence téléphonique au paragraphe 7) par Zaheer Kachwala

Figma FIG.N a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi, misant sur les efforts du fournisseur de logiciels de conception collaborative pour élargir sa gamme de produits et augmenter sa base d'utilisateurs.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2,5 % dans les échanges prolongés.

Sur un marché encombré, la société a mis l'accent sur son modèle basé sur un navigateur, ainsi que sur ses outils d'intelligence artificielle pour attirer des utilisateurs de divers segments, y compris les annonceurs, les indépendants et les entreprises mondiales.

En juillet, la société a lancé Figma Make - un produit doté d'IA qui transforme un message écrit en un prototype fonctionnel - dans le cadre de ses efforts visant à intégrer la technologie en plein essor dans ses produits.

Figma a également conclu un partenariat avec OpenAI pour intégrer son application dans ChatGPT, ce qui permet aux utilisateurs de créer des designs basés sur la conversation avec le chatbot, ouvrant potentiellement les produits de Figma à des millions de personnes.

Le directeur financier de Figma, Praveer Melwani, a déclaré à Reuters que l'entreprise était confrontée à une compression des marges à court terme, car elle investit dans la création de nouveaux produits, mais qu'elle s'attendait à ce que cette pression diminue lorsqu'elle commencerait à monétiser davantage d'outils.

Figma s'attend à ce que la marge de flux de trésorerie disponible ajustée du quatrième trimestre diminue séquentiellement en raison de la poursuite des investissements dans l'IA et de certains paiements d'impôts ponctuels, ont déclaré les dirigeants lors d'une conférence après la publication des résultats.

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires de 1,044 milliard de dollars à 1,046 milliard de dollars pour l'exercice 2025, contre une prévision antérieure de 1,021 à 1,025 milliard de dollars.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise prévoit des recettes comprises entre 292 et 294 millions de dollars, contre des estimations de 282,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires de 274,2 millions de dollars au troisième trimestre a battu les estimations de 265,2 millions de dollars.

La société a enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars, contre une perte de 15,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, en raison d'une dépense unique de rémunération à base d'actions liée à son introduction en bourse.

Les actions de la société ont chuté de plus de 60 % jusqu'à la clôture de mardi depuis leur introduction en bourse en juillet.