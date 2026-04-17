Figma glisse après qu'Anthropic a dévoilé Claude Design

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions de Figma FIG.N chutent de 6,4 % à 19,03 $, faisant marche arrière après une hausse de 5,6 %

** La startup d'IA Anthropic lance Claude Design, qui permet aux utilisateurs de créer des designs, des présentations, des contenus pour les médias sociaux, etc

** Les actions d'Adobe ADBE.O ont baissé de 0,7 % à 246,49 $, renversant la vapeur après une hausse de 2,4 %

** Les utilisateurs seront en mesure d'apporter des idées et des ébauches de Claude Design dans Canva

** Claude Design est disponible en avant-première pour les abonnés

** ADBE a chuté de 29,6 % depuis le début de l'année, FIG a chuté de 49,1 % depuis le début de l'année