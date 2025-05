Figeac: bien orienté après un contrat pour le M88 du Rafale information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 13:40









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro gagne plus de 3% après que le groupe a été retenu par Safran Aircraft Engines pour la production d'une pièce 'particulièrement technique' du moteur M88 du Rafale, un programme majeur de souveraineté nationale.



Pour cette pièce du turboréacteur à postcombustion, réalisée à base de superalliages à base nickel, l'équipementier aéronautique apportera un service d'usinage de précision, au milieu du cycle de production.



La durée de ce contrat stratégique est de cinq années. Avec des premières livraisons prévues pour la fin de l'année 2025, la production devrait atteindre son rythme cible dès le dernier trimestre de l'exercice 2025/26.



'Plus de 40% de l'objectif de chiffre d'affaires issu de nouveaux contrats est désormais sécurisé, avec près de 10% de ces nouveaux contrats liés à des activités de défense, conformément aux objectifs initialement annoncés', met en avant Figeac Aéro.





