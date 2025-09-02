Figeac Aéro, Sogeclair, Winfarm : l'agenda société France du jour

(AOF) - Figeac Aéro
L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Sogeclair
La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique présentera ses résultats du premier semestre.
Winfarm
Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
