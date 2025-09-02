 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 676,00
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Figeac Aéro, Sogeclair, Winfarm : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 02/09/2025 à 17:33

(AOF) - Figeac Aéro

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique présentera ses résultats du premier semestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Défense

Valeurs associées

FIGEAC AERO
9,7800 EUR Euronext Paris -3,17%
SOGECLAIR
23,7000 EUR Euronext Paris -0,84%
WINFARM
4,1800 EUR Euronext Paris +6,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank