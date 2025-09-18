Figeac Aéro sécurise son partenariat de long-terme avec Safran Aircraft Engines

(AOF) - Figeac Aéro a renouvelé et prolongé quatre contrats majeurs signés avec Safran Aircraft Engines (SAE) jusqu'à fin 2030. Ceux-ci portent sur des pièces à forte valeur ajoutée des moteurs LEAP, équipant les appareils des familles A320 et B737. L’accord permet ainsi de sécuriser un chiffre d’affaires annuel de plus de 15 millions d'euros (sur la base de l’exercice 2024/25), et de prolonger la durée moyenne des contrats de plus de 3 années.

Outre la pérennité des accords, la renégociation permet également de sécuriser à long terme les conditions de l'accompagnement par Figeac Aéro des augmentations significatives de cadences attendues par le client sur ces programmes.