FIGEAC AÉRO SÉCURISE SON PARTENARIAT DE LONG-TERME AVEC SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce avoir renouvelé et prolongé sur plusieurs années quatre contrats majeurs signés avec Safran Aircraft Engines (SAE), portant sur des pièces de moteurs LEAP, pour un montant total de chiffre d’affaires annuel de plus de 15 M€.
Cette nouvelle signature est dans la continuité des développements récents entre FIGEAC AÉRO et Safran Aircraft Engines (SAE), notamment le dernier accord sur des pièces de moteurs militaires. Elle représente ainsi une nouvelle marque de confiance renforçant le développement de la relation entre les deux sociétés.
