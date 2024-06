FIGEAC AERO : RESULTATS ANNUELS 2023/24 : L'ENSEMBLE DES OBJECTIFS FINANCIERS ATTEINTS OU DEPASSES POUR LA TROISIEME ANNEE CONSECUTIVE

Croissance organique de 19,3% du chiffre d'affaires, à 397,2 M€, au-delà de l'objectif initial

EBITDA courant en haut de fourchette à 52,2 M€, soit +140 pb de marge, à 13,2%

Free Cash Flow au-dessus de l'objectif révisé à 24,1 M€

PREMIERS SUCCES DANS LE DEPLOIEMENT DE PILOT 28 ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce aujourd'hui ses résultats annuels au titre de l'exercice 2023/24, clos le 31 mars 2024. L'intervention des commissaires aux comptes étant en cours de finalisation et le Conseil d'Administration arrêtant les comptes se tenant le 18 juillet 2024, ceux-ci sont provisoires.

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général du Groupe FIGEAC AÉRO commente la publication :

« Nous réalisons un excellent exercice 2023/24, à l'issue duquel nous avons atteint ou dépassé l'ensemble de nos objectifs financiers, et ce, pour la troisième année consécutive.

Comme anticipé, l'exercice a été marqué par la persistance de tensions à différents niveaux de la supply chain – en matière de recrutement ou d'approvisionnement en matières premières - mais grâce à une organisation agile, nous arrivons désormais à mieux les anticiper et les maîtriser. Pour autant, l'aéronautique est plus que jamais un marché dynamique. C'est vrai sur le segment civil qui est porté par une croissance continue du trafic aérien passager depuis désormais 36 mois [1] , entraînant une forte demande pour les appareils court, moyen et long-courrier. C'est également le cas sur le segment militaire, porté par des enjeux géopolitiques.

Notre performance est parfaitement en ligne avec notre engagement pour une croissance rentable et durable, une plus forte génération de trésorerie et le désendettement rapide du Groupe. Ces objectifs sont au cœur de notre stratégie PILOT 28, lancée en janvier de cette année, et pour laquelle nous enregistrons déjà de nombreux succès, en parallèle des défis de décarbonation que nous adressons. Cela renforce notre confiance dans la réalisation de nos ambitions, qui représentent un véritable changement de dimension pour FIGEAC AÉRO. »

En M€ - IFRS (audit en cours de finalisation) 2023/24

12 mois 2022/23

12 mois Var. Var. org. Chiffre d'affaires 397,2 341,6 +16,3% +19,3% EBITDA courant 52,2 40,3 +29,6% Marge d'EBITDA courant 13,2% 11,8% +140 pb Dotations nettes aux amortissements et provisions (46,4) (41,7) +11,3% Résultat opérationnel courant 4,7 (2,6) ns Marge opérationnelle courante 1,1% (0,8)% ns Autres produits opérationnels non courants (2,6) 4,6 ns Quote-part de RN des sociétés mises en équivalence 0,6 (2,6) ns Résultat opérationnel 2,8 (0,6) ns Coût de l'endettement financier net (18,3) (13,2) (38,8)% Gains (pertes) de change réalisés (6,7) (8,9) +24,6% Gains (pertes) latents sur instruments financiers 1,6 6,9 (76,9)% Autres produits (charges) financiers (0,5) (1,0) +45,9% Résultat financier (24,0) (16,2) (48,3)% Impôt sur les résultats 9,0 (1,3) ns Résultat net consolidé (12,2) (18,1) +32,4% Résultat net, part du Groupe (12,2) (18,1) +32,3%

FORTE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sur l'ensemble de l'exercice 2023/24 (clos le 31 mars 2024), FIGEAC AÉRO enregistre un chiffre d'affaires de 397,2 M€, en forte croissance organique de +19,3% (+16,3% en données publiées) par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change défavorable de (10,5) M€.

Poursuivant la dynamique d'ores et déjà enregistrée au premier semestre, l'activité est portée par l'ensemble du Groupe, avec une croissance organique de +19,3% (+16,0% en données publiées) de la division Aérostructures & Aéromoteurs, marquée principalement par la hausse des cadences de production dans l'aéronautique civile, et +19,4% de la division Activités de Diversification.

Avec cette performance supérieure à l'objectif annuel fixé (entre 375 et 390 M€), FIGEAC AÉRO réalise un 3 ème exercice et un 12 ème trimestre consécutif de croissance.

ACCELERATION DE LA MARGE D'EBITDA COURANT

L'EBITDA courant ressort en haut de fourchette de l'objectif annuel (entre 50 M€ et 53 M€) à 52,2 M€, soit une croissance de 29,6% sur l'exercice, nettement supérieure à celle du chiffre d'affaires. Par conséquent, la marge d'EBITDA courant s'améliore de 140 points de base pour s'établir à 13,2% du chiffre d'affaires.

Cette bonne performance s'explique principalement par la croissance de l'activité et une structure de coûts maîtrisée, et ce, malgré une mauvaise performance liée au litige au Mexique (7,4 M€ sur l'exercice, contre 4,3 M€ au premier semestre) et de l'inflation non répercutée (3,8 M€).

Comme précédemment, la division Aérostructures & Aéromoteurs est le principal contributeur du Groupe en termes de rentabilité opérationnelle. Au titre de l'exercice 2023/24, l'EBITDA courant de la division ressort à 50,1 M€, contre 41,5 M€ sur l'exercice précédent. La division des Activités de Diversification enregistre désormais un EBITDA courant positif de 2,2 M€ (contre une perte de (1,2) M€ en 2022/23).

Les dotations nettes aux amortissements et provisions augmentent de 11,3% à 46,4 M€ en raison de moindres reprises de provisions (+2,6 M€ contre 13,0 M€ en FY2022/23), et ce, malgré une baisse de 5,7 M€ des amortissements.

Comme annoncé, le résultat opérationnel courant est positif sur la période, pour la première fois depuis 2020, en amélioration de 7,3 M€ pour atteindre 4,7 M€, contre une perte de (2,6) M€ sur l'exercice précédent.

Après prise en compte des produits opérationnels non courants, qui bénéficiaient sur l'exercice précédent de plus-values liées au redéploiement du Groupe au Mexique, et de la quote-part du résultat des co-entreprises du Groupe, le résultat opérationnel 2023/24 repasse en territoire positif à 2,8 M€, contre une perte de (0,6) M€ l'an dernier.

Le résultat financier ressort à (24,0) M€, contre (16,2) M€ un an auparavant. Cette évolution provient notamment de la hausse de la charge d'intérêts de 7,6 M€ à 12,5 M€, liée principalement à la charge d'intérêt enregistrée sur le PGE de 66 M€ depuis juin 2023, et d'une moindre reconnaissance de gains latents sur instruments dérivés (impact non cash).

Un produit d'impôts est reconnu pour 9,0 M€, contre (1,3) M€ un an auparavant, en raison de l'activation de déficits reportables pour un montant de 10,2 M€.

Au total, FIGEAC AÉRO enregistre un résultat net, part du Groupe de (12,2) M€, en amélioration de 5,9 M€ par rapport à l'exercice précédent.

UN FREE CASH FLOW MULTIPLIE PAR PRES DE 5

Sur l'ensemble de l'exercice 2023/24, la nette amélioration de la performance opérationnelle permet à FIGEAC AÉRO de dégager une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement et impôts de 42,1 M€, en hausse de 84,8% par rapport au dernier exercice.

Malgré un environnement économique encore sujet à certaines tensions, le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) contribue de manière positive à hauteur de 28,1 M€, porté principalement par une meilleure gestion des stocks (réduction du DIO de 35 jours de chiffre d'affaires) et de l'encours client (réduction de 18 jours), et ce malgré la forte croissance de l'activité. Cette évolution reflète notamment l'impact favorable de la mise en place avec certains clients importants de système d'acomptes à la commande.

Grâce à ces excellentes performances sur l'exercice, les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent en très forte hausse à 70,2 M€, soit plus du double de l'an dernier (31,1 M€).

Sur la période, les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement sont de (46,1) M€, en ligne avec les prévisions du Groupe. Ils intègrent notamment des dépenses de R&D et de maintenance pour près de 30,5 M€, ainsi que des investissements de croissance, comme le nouveau bâtiment du site de Casablanca dédié à la production de pièces pour la nacelle du LEAP-1A pour près de 9,4 M€, ou les investissements liés à la montée en puissance du nouveau site mexicain à Chihuahua pour 2,5 M€.

Au total, FIGEAC AÉRO enregistre des Free Cash Flows largement positifs à 24,1 M€, en progression de 18,7 M€ par rapport à l'exercice précédent, et au-dessus des ambitions affichées.

Enfin, comme annoncé précédemment, la dette nette de FIGEAC AÉRO au 31 mars 2024 se stabilise à 288,4 M€ (contre 287,3 M€ au 30 septembre 2023), tandis que la trésorerie reste solide à 88,7 M€, contre 91,7 M€ au 30 septembre 2023.

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DU MARCHE DE L'AERONAUTIQUE CIVIL

Après avoir cru de 36,9% sur l'ensemble de l'année 2023, et avoir dépassé son niveau d'avant-crise, le trafic aérien passager continue de progresser depuis le début de l'année 2024 affichant une augmentation de 15,5% (en kilomètres-passagers payants, au 30 avril 2024). Les autres indicateurs clés, capacité disponible et taux de remplissage, sont également orientés à la hausse.

Si la reprise post-crise sanitaire avait d'abord bénéficié aux vols court- et moyen-courrier, favorisant ainsi les monocouloirs (dans le cas d'Airbus, 86,7% des 2 094 commandes nettes en 2023), le rattrapage se poursuit sur le trafic international, plus généralement servi par des gros-porteurs. Cela se traduit par une plus forte proportion dans les prises de commandes depuis le 1 er janvier (dans le cas d'Airbus, 40,0% des 237 commandes nettes).

Sur les 12 derniers mois, on constate ainsi une dynamique très forte sur les gros-porteurs, notamment sur l'A350, le programme phare du Groupe (près de 1,4 M€ de chiffre d'affaires par appareil). Ce dernier dispose au 31 mai 2024 d'un carnet de commandes de 676 appareils, représentant près de 10 ans de visibilité (sur la base du rythme de livraison 2023). Ses derniers succès commerciaux ont récemment conduit Airbus à revoir ses projections de cadence de production à la hausse, passant d'un objectif de 10 A350 par mois en 2026 (soit le niveau d'avant-crise) à 12 par mois en 2028.

De son côté, Boeing traverse une période de turbulences, depuis l'incident du 737 MAX d'Alaska Airlines en janvier dernier. Focalisé sur le redressement de son système de management de la qualité, sous l'étroite supervision de la FAA (Federal Aviation Authority), Boeing a enregistré une baisse significative des livraisons de B737 MAX depuis le début de l'année, et entend revenir au niveau atteint fin 2023, soit 38 monocouloirs par mois, d'ici la fin de l'année 2024, impliquant un impact principalement à court-terme, et une reprise en 2025.

FIGEAC AÉRO est exposé à ce programme au travers des pièces produites pour le moteur LEAP équipant cet appareil. En lien avec la baisse des prévisions de croissance des livraisons de moteurs LEAP par Safran et GE, de +20-25% à +10-15%, FIGEAC AÉRO s'attend ainsi à un impact négatif d'environ 4 M€ sur l'exercice en cours. Le Groupe reste néanmoins à ce stade particulièrement confiant quant aux perspectives du B737 MAX et de son moteur le LEAP-1B.

Preuve des fondamentaux solides du marché, les deux principaux avionneurs Airbus et Boeing disposaient au 31 mai 2024 d'un carnet de commandes combiné de près de 15 000 appareils civils.

Sur la base de ces différents indicateurs, FIGEAC AÉRO continuera de bénéficier de la forte dynamique du secteur, plus particulièrement de celle du gros-porteur A350, tout en récoltant les premiers fruits de son nouveau plan stratégique PILOT 28.

PILOT 28 : DES PREMIERES AVANCEES

Lancé en janvier 2024, le plan PILOT 28 vise à transformer le Groupe d'ici mars 2028, avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 10% par an et l'accélération de son désendettement. Seulement six mois après son lancement, PILOT 28 fait déjà l'objet de nombreux succès sur l'ensemble de ses piliers :

- Développement commercial : FIGEAC AÉRO a déjà sécurisé plus de 16% de son objectif de nouveau chiffre d'affaires annuel de 80 à 100 M€ à l'horizon mars 2028, principalement dans le segment civil, avec de nouveaux contrats sur les monocouloirs commerciaux A220, A320 et B737 MAX et de jets d'affaires en Europe et aux États-Unis. Un premier succès a été enregistré dans la défense avec KNDS.

En parallèle, le Groupe confirme la poursuite d'une forte activité de consultations, à l'issue desquelles de nouveaux gains sont attendus.

- Performance extra-financière : Trois sites majeurs du Groupe ont été certifiés ISO 14001et deux autres sites sont en cours de certification, amenant le total à cinq sites soit plus de 70% des effectifs du Groupe (objectif de 100% à l'horizon 2028).

Le Groupe a par ailleurs initié le déploiement à l'échelle de l'ensemble des sites d'une solution de comptabilité carbone, qui permettra de mesurer précisément les résultats de ses initiatives de décarbonation de ses opérations. Les solutions seront opérationnelles sur 75% des sites dès cette année.

De plus, FIGEAC AÉRO est engagé dans des projets collaboratifs avec ses principaux clients pour développer des capacités de réutilisation de la matière première, en priorité le titane, dont l'impact carbone est plus élevé.

- Optimisation de la performance financière : Les efforts du Groupe se concentrent sur l'optimisation des marges de contrats et des schémas de production, et sur l'efficience en termes de coûts, de BFR, et d'investissements.

Pour les contrats existants, FIGEAC AÉRO est parvenu à répercuter la plus grande partie de l'inflation, soit par le biais de compensations soit par des augmentations de prix. L'optimisation provient également des nouveaux contrats généralement contributeurs en termes de marge et de la sortie de contrats sous-performants. Afin de maintenir sa compétitivité, le Groupe continue la localisation stratégique de productions en zone best-cost et la mise en place d'ateliers ou usines dédiés à certaines productions.

Enfin, en plus de l'amélioration significative des niveaux de stocks et du BFR, le Groupe a également respecté ses engagements en matière de CAPEX. Par ailleurs, avec un objectif d'optimisation continue des investissements pour passer de plus de 10% du chiffre d'affaires actuellement, à 8% en 2026 et 6% à l'horizon 2028, les nouvelles affaires sur lesquelles le Groupe se positionne sont basées en priorité sur les capacités existantes.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2024/25 ET DES AMBITIONS 2028

Malgré un environnement opérationnel difficile à naviguer, FIGEAC AÉRO a su démontrer une forte capacité d'exécution, en atteignant ou dépassant l'ensemble de ses objectifs financiers pour la 3 ème année consécutive.

A très court terme, le Groupe reste particulièrement attentif d'une part, à la situation du B737 MAX et du LEAP-1B, et d'autre part, à l'impact de la légère baisse des prévisions d'Airbus sur l'A320neo. Ces deux éléments marquent ce début d'exercice sans pour autant remettre en cause la croissance attendue sur l'ensemble de l'exercice 2024/25.

Par conséquent, FIGEAC AÉRO maintient ses objectifs financiers pour l'exercice 2024/25 :

Chiffre d'affaires : 420 - 440 M€,

EBITDA courant : 68 - 73 M€,

Free Cash Flow : 20 - 28 M€,

Levier financier : env. 4 (soit une dette nette entre 270 et 280 M€).

A moyen et long terme, le Groupe va continuer à bénéficier d'une excellente dynamique de marché dans les segments civils comme militaires. Celle-ci se reflète dans un carnet de commandes solide et en croissance, à 3,9 Mds€ au 30 avril 2024 grâce notamment au succès commercial de l'Airbus A350. Par ailleurs, le portefeuille important de nouvelles affaires en cours de négociations devrait rapidement permettre de dépasser le seuil des 4 Mds€.

FIGEAC AÉRO reste ainsi très confiant concernant la concrétisation des ambitions relatives au plan PILOT 28, à savoir :

Chiffre d'affaires : 550 - 600 M€,

Free Cash Flow : env. 50 M€,

Levier financier : 2 - 2,5.

FIGEAC AÉRO A LA RENCONTRE DE SES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

Le Groupe rappelle que sa Direction représentée par Jean-Claude Maillard, Président-Directeur Général, Thomas Girard, Directeur Général Adjoint, Joel Malleviale, Directeur Administratif et Financier et Simon Derbanne, Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication, tiendra un webinaire dédié à tous ses actionnaires particuliers le jeudi 27 juin à 18h00, pour présenter ses résultats annuels.

Pour vous inscrire et participer à ce webinaire, cliquez sur le lien ci-dessous :

4 septembre 2024 : chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2024/25

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 397,2 M€.

ANNEXES

Bilan consolidé simplifié

En M€ - IFRS (audit en cours de finalisation) 31/03/24 31/03/23 Immobilisations 269,6 265,9 Autres actifs non courants 18,5 5,5 Stocks 190,6 196,2 Coûts sur contrats 37,2 24,4 Créances clients 49,6 59,9 Actifs d'impôts exigibles 7,1 7,9 Autres actifs courants 20,4 26,7 Trésorerie 88,7 115,5 TOTAL ACTIF 681,5 702,0 Capitaux propres 57,7 70,0 Dettes financières non courantes portant intérêts 337,9 355,5 Autres passifs non courants 23,7 30,7 Dettes financières courantes portant intérêts 46,3 54,4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 88,7 83,2 Passifs sur contrats 42,2 14,3 Autres passifs courants 84,9 93,8 TOTAL PASSIF 681,5 702,0

Tableau de flux de trésorerie consolidés

En M€ - IFRS (audit en cours de finalisation) FY 23/24 FY 22/23 Résultat net (12,2) (18,1) Amortissement et provisions 47,0 45,7 Autres ajustements non-cash (7,1) (13,9) Charge d'impôts 1,3 0,9 Coût de l'endettement financier 13,2 8,1 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôts 42,1 22,8 Variation du besoin en fonds de roulement 28,1 8,3 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 70,2 31,1 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (46,1) (25,7) FREE CASH FLOW 24,1 5,4 Acquisitions ou cessions d'actions d'autocontrôle 0,5 (0,1) Variation des emprunts et des avances remboursables (17,6) 37,2 Remboursement des dettes locatives (11,2) (16,0) Intérêts financiers versés (13,2) (8,1) Frais liés à la restructuration de la dette - (5,7) Augmentation de capital - 53,5 Opération Aerotrade de portage de stock - (4,5) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (41,5) 56,2 Variation de la trésorerie (17,4) 61,6 Trésorerie d'ouverture 94,4 33,0 Variation de conversion 0,1 (0,2) Trésorerie de clôture 77,1 94,4

Glossaire

Terme / indicateur Définition EBITDA courant Résultat opérationnel courant retraité des amortissements et provisions nets avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature Carnet de commandes / backlog Somme des commandes reçues et à recevoir extrapolée sur une durée de 10 ans de chaque contrat et appel d'offres gagné, sur la base des cadences de production communiquées puis projetées, et d'une parité EUR/USD de 1,12 Organique À taux de change et périmètre constants DIO ( Days of Inventory Outstanding ) Nombre de jours de chiffre d'affaires moyen pendant lequel un stock est porté Dette nette Dette nette de la trésorerie, hors dette ne portant pas intérêt Levier Ratio de dette nette hors dette ne portant pas intérêt sur EBITDA courant CAPEX Investissements en immobilisations ORNANE Obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes Free Cash Flows Flux nets de trésorerie générés par l'activité, avant coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement Free Cash Flows nets Flux nets de trésorerie générés par l'activité, après coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

