Figeac Aéro renforce son équipe de direction

(AOF) - Figeac Aéro a annoncé la nomination de Pierre Albert au poste de Directeur des opérations nord-américaines et Activités de diversification, à compter du 18 septembre 2023. Sous la responsabilité de Thomas Girard, Directeur général adjoint de l’équipementier aéronautique, Pierre Albert a pour mission de piloter et superviser le développement des filiales nord-américaines du groupe - à savoir les sites de Wichita aux États-Unis et Chihuahua au Mexique - ainsi que des filiales regroupées au sein de la division Activités de Diversification (MTI, Tofer et Mecabrive).

Par ailleurs, il devra poursuivre le redressement engagé en termes de performance opérationnelle des sites industriels, en particulier le site mexicain qui a fait l'objet d'un récent redimensionnement.

Ingénieur de formation, homme de l'aéronautique, doté d'une forte culture industrielle, Pierre Albert dispose d'une expérience de 17 ans en tant que spécialiste de la qualité, puis directeur de sites. Avant de rejoindre Figeac Aéro, Pierre Albert était Directeur des opérations chez Rossi Aéro, Groupe Mécachrome.

