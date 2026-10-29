FIGEAC AÉRO PUBLIE LE NOUVEAU NUMÉRO DE ONBOARD, LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES DU GROUPE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, la défense et l’énergie, annonce la publication du 6ème numéro (octobre 2026) de ONBOARD, la lettre aux actionnaires du Groupe.



Au sommaire de ce nouveau numéro, entre autres :

La rubrique Success Story, un retour sur les derniers résultats financiers de FIGEAC AÉRO ;

Le Grand Entretien avec Jean-Claude Maillard, Président-Directeur Général de FIGEAC AÉRO, qui livre sa vision des conséquences de la crise au Moyen-Orient ;

Le Dossier de l’Été, qui replonge le lecteur dans la saison estivale dynamique du Groupe ;

La rubrique Décryptage, offrant le pourquoi et le comment investir dans FIGEAC AÉRO ;

Le Courrier des Actionnaires.