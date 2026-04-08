FIGEAC AÉRO PUBLIE LE NOUVEAU NUMÉRO DE ONBOARD, LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES DU GROUPE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce la publication du 5ème numéro (mars 2026) de ONBOARD, la lettre aux actionnaires du Groupe.
Au sommaire de ce nouveau numéro :
L’édito de Jean-Claude Maillard, Président-Directeur Général de FIGEAC AÉRO ;
La forte dynamique encore à l’œuvre dans l’aéronautique civile ;
Un focus sur les activités défense de FIGEAC AÉRO avec en son cœur, le Rafale ;
Trois raisons pour investir dans FIGEAC AÉRO.
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