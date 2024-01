Figeac Aero prévoit une croissance de ses ventes de plus de 10% d'ici 2028

(AOF) - En vue de renforcer sa performance commerciale et financière, Figeac Aero a présenté son nouveau plan stratégique à l'horizon mars 2028 : Pilot 28. Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique vise une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 10% sur la durée du plan, portée par les nouvelles affaires et la hausse des cadences de production projetées par les avionneurs, pour atteindre en mars 2028, entre 550 et 600 millions d'euros.

Un tel montant représenterait alors près de 70% de croissance par rapport à mars 2023 et 30% par rapport au plus haut historique de mars 2020.

En outre, Figeac Aero s'attend à un fort développement de la génération de trésorerie pour atteindre environ 50 millions d'euros (contre 5,4 millions d'euros au titre de l'exercice 2022/23), sous l'effet combiné d'un maintien de la marge d'EBITDA à un niveau élevé supérieur à 16%, de la maîtrise du besoin en fonds de roulement, et de la baisse des investissements à environ 6% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan.

Ce développement permettra à l'entreprise d'accélérer son désendettement et d'atteindre un levier financier compris entre 2,0x et 2,5x en mars 2028 (soit une dette nette d'environ 200 millions d'euros), après avoir franchi le seuil de 4 autour de mars 2025, et 3 autour de mars 2026.

À plus court terme, les perspectives à mars 2024 et mars 2025 restent inchangées. Le résultat opérationnel et le résultat net devraient par ailleurs être positifs respectivement à partir de mars 2024, et mars 2025, tandis que la rentabilité des capitaux investis (ROCE) devrait dépasser le seuil des 10% au cours du plan.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.