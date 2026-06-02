FIGEAC AÉRO POURSUIT SON FORT DÉVELOPPEMENT AU MEXIQUE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce la signature d’un nouveau contrat au Mexique portant sur la production de pièces d’équipements électriques destinés au programme A220 .
Le contrat porte sur la fabrication d’ensembles de pièces en aluminium de moyenne dimension destinés à des équipements électriques pour l’A220, le dernier-né des monocouloirs d’Airbus. Les équipements électriques sont toujours plus utilisés dans les avions de ligne modernes, à mesure que la demande de puissance électrique à bord augmente.
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