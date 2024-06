FIGEAC AERO : PILOT 28 : FIGEAC AÉRO REMPORTE DEUX NOUVEAUX CONTRATS

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce aujourd'hui la signature de deux nouveaux contrats portant sur des pièces de monocouloirs civils, pour une valeur totale avoisinant 90 M€.

Thomas Girard, Directeur Général Adjoint de FIGEAC AÉRO, déclare : « Nous sommes très satisfaits de ces deux nouveaux contrats. Ils viennent consolider notre position sur des programmes civils qui constituent des fers de lance de la modernisation des flottes de monocouloirs vers des appareils plus économes en carburant. Ces nouveaux accords sont parfaitement alignés avec les objectifs du plan PILOT 28, démontrant une fois de plus notre aptitude à concilier compétitivité de l'offre et performance financière. »

DES ACCORDS FRUITS DE PARTENARIATS DE LONG-TERME

Portant sur de nombreuses références tant en titane qu'en aluminium pour les programmes monocouloirs récents de l'Airbus A220 et du Boeing 737 MAX, ces deux contrats mobilisent l'ensemble des métiers du Groupe et impliquent plusieurs de ses sites majeurs en France et à l'étranger. Ils font également appel à une organisation de production dédiée, ainsi qu'à une logistique optimisée grâce une forte proximité avec les clients. À ce titre, ils illustrent parfaitement la compétitivité de l'outil industriel déployé par FIGEAC AÉRO.

Ils sont également le fruit de partenariats de long terme noués avec des acteurs majeurs de l'aéronautique civile mondiale, combinant extension de la durée de contrat, gain de parts de marché et nouvelles références externalisées par le client pour la première fois.

UNE PERFORMANCE OPTIMISÉE TANT EN TERMES INDUSTRIELS QUE FINANCIERS

La durée des deux contrats s'étend jusqu'en 2032 et les ramp-up de production sont respectivement programmés sur le deuxième semestre 2024 et en 2026.

Avec d'une part, un atelier dédié organisé en ilots de production permettant d'optimiser la productivité, les coûts directs et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et d'autre part, la combinaison de savoir-faire et de proximité immédiate, le Groupe va mettre en place un schéma industriel performant et dimensionné pour la croissance, tout en optimisant l'utilisation des ressources. FIGEAC AÉRO démontre de nouveau sa capacité à renforcer la compétitivité de son offre et, par la même occasion, à optimiser sa performance financière, tout en respectant l'ensemble des critères financiers fixés par le Groupe.

La valeur totale cumulée de ces 2 contrats avoisine 90 M€, dont environ 40 M€ attribués aux nouvelles références, aux prolongations et aux extensions de parts de marché allouées.

UNE NOUVELLE AVANCÉE MAJEURE VERS LES OBJECTIFS DE PILOT 28

À l'horizon 2028, les deux accords devraient générer un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6 M€, ce qui constitue une avancée majeure sur la trajectoire de croissance définie avec le plan PILOT 28.

En tenant compte des derniers contrats remportés dans le segment de l'aéronautique civile [1] , le Groupe a ainsi d'ores et déjà sécurisé près de 15% de son objectif de chiffre d'affaires annuel de 80 à 100 M€ provenant de nouvelles affaires à l'horizon 2028 [2] .

Prochains évènements (après bourse)

26 juin 2024 : résultats de l'exercice 2023/24

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 397,2 M€.

Glossaire

Terme / indicateur Définition EBITDA courant Résultat opérationnel courant retraité des amortissements et provisions nets avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature Carnet de commandes / backlog Somme des commandes reçues et à recevoir extrapolée sur une durée de 10 ans de chaque contrat et appel d'offres gagné, sur la base des cadences de production communiquées puis projetées, et d'une parité EUR/USD de 1,12 Organique À taux de change et périmètre constants DIO ( Days of Inventory Outstanding ) Nombre de jours de chiffre d'affaires moyen pendant lequel un stock est porté Levier Ratio de dette nette hors dette ne portant pas intérêt sur EBITDA courant CAPEX Investissements en immobilisations ORNANE Obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes Free Cash Flows Flux nets de trésorerie générés par l'activité, avant coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

[1] https://www.figeac-aero.com/fr/figeac-aero-remporte-3-nouveaux-marches-aupres-de-clients-nord-americains

[2] En prenant comme base la borne basse de l'objectif de nouvelles affaires, soit 80 M€