Figeac Aéro: participation au projet SUCHI

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce son implication dans le projet de supply chain intégrée 'SUCHI' et le soutien par le Conseil pour la Recherche de l'Aéronautique Civile (CORAC) et la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), à hauteur de 0,8 million d'euros.



S'étalant jusqu'à fin 2026, SUCHI vise à créer un écosystème technologique et méthodologique commun pour la filière aéronautique française, afin d'en optimiser la capacité à répondre aux hausses de cadences à venir.



Ce projet a été sélectionné dans le cadre du plan France 2030, plan d'investissement de 54 milliards d'euros pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir, dont notamment celles qui concourront à la décarbonation de l'aviation.





