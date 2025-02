Figeac Aéro: nouveau partenariat avec Spirit pour le 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce qu'un nouveau partenariat a été signé entre Spirit Aerosystems et Figeac Aéro North America (FANA), portant sur des services de traitement de surface de panneaux en aluminium de grande dimension pour le Boeing 737 MAX.



Ces panneaux d'aluminium sont destinés à être montés sur les cellules carburant de l'appareil. Il s'agit notamment de services destinés à accroître la protection contre la corrosion et la résistance, afin de répondre aux exigences de vol.



'Avec une exposition accrue au Boeing 737 MAX, cela marque également une nouvelle étape significative dans le renforcement de la position stratégique du groupe sur les principaux programmes commerciaux et de défense en Amérique du Nord', explique Figeac Aéro.





Valeurs associées FIGEAC AERO 7,76 EUR Euronext Paris +1,84%