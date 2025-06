Figeac Aéro: nouveau partenariat avec Boeing au Maroc information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce un nouveau partenariat avec Boeing, portant sur la production par Casablanca Aéronautique, au Maroc, d'un ensemble de pièces usinées en aluminium pour le 737 MAX de l'avionneur américain.



'Cette annonce est conforme aux axes du plan stratégique PILOT 28, qui désigne l'Amérique du Nord et les clients nord-américains comme des éléments clés pour atteindre les nouveaux objectifs commerciaux du groupe', explique l'équipementier.



Avec 900 employés, Casablanca Aéronautique est l'un des plus grands sites de production de Figeac Aéro et offre des services industriels allant de l'usinage et de la tôlerie au traitement de surface ainsi qu'à l'assemblage.





