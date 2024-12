Figeac Aéro: la trésorerie rassure, l'action remonte information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 12:34









(CercleFinance.com) - L'action Figeac Aéro s'inscrit en forte hausse jeudi à la Bourse de Paris, les investisseurs étant rassurés par la génération de trésorerie record dégagée sur les six premiers mois de son exercice.



Sur le premier semestre de son exercice 2024/25, l'équipementier aéronautique a dégagé un résultat opérationnel (Ebitda) courant de 25,8 millions d'euros, en hausse de 30% d'une année sur l'autre.



Le groupe souligne que ce rythme est près de trois fois plus rapide que la croissance de son chiffre d'affaires, qui a progressé de 10% pour atteindre 200 millions d'euros sur les six mois clos fin septembre.



Au-delà de l'accélération des cadences des programmes commerciaux d'Airbus, notamment dans les monocouloirs, Figeac dit avoir tiré parti de sa structure de coûts 'maîtrisée'.



Autour de 12h30, le titre grimpait de presque 6%, les analystes se montrant surtout rassurés par le cash flow supérieur aux attentes dégagé sur la période.



'La génération de trésorerie est sensiblement au-dessus des attentes et constitue une très bonne surprise susceptible de rassurer les investisseurs', commentent les équipes de TP ICAP Midcap, à l'achat sur le titre.



Oddo BHF, qui affiche une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 7,1 euros, salue également la 'solide génération' de FCF, que la société de Bourse attribue à des éléments exceptionnels mais aussi structurels.



Pour son exercice 2024/2025, Figeac Aéro indique avoir revu à la hausse sa prévision de 'free cash flow', désormais attendue entre 30 et 35 millions d'euros contre un objectif initial entre 20 et 28 millions.



Les objectifs annuels d'un chiffre d'affaires compris entre 420 et 440 millions d'euros et d'un Ebitda courant entre 67 et 73 millions d'euros restent quant à eux inchangés.



Sur l'ensemble de l'année, le titre Figeac affiche à ce stade une hausse de l'ordre de 9%, à comparer avec un repli de l'ordre de 6% pour l'indice CAC Mid & Small.





Valeurs associées FIGEAC AERO 5,84 EUR Euronext Paris +6,57%