FIGEAC AERO : JEAN-CLAUDE MAILLARD, PRÉSIDENT FONDATEUR DE FIGEAC AÉRO LAURÉAT DU TROPHÉE " ENTREPRENEUR BFM DE L'ANNÉE 2019 "

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique est fier d'annoncer que Jean-Claude Maillard a reçu le prix « Entrepreneur BFM de l'année » lors de la 15ème édition des BFM Awards du jeudi 7 novembre 2019, organisée par la rédaction de BFM Business.

Son histoire remonte à plus de 30 ans, en 1988, lorsqu'il travaillait chez Ratier. A cette époque, les carnets de commandes allaient exploser dans un futur proche. Voyant l'augmentation des cadences approcher et les moyens disponibles chez Ratier, Jean-Claude Maillard a proposé de sous-traiter une partie de la production dans sa future nouvelle entreprise à Figeac, experte en sous-traitance aéronautique. C'est ainsi, que FIGEAC AÉRO est née. Dès ses débuts, Jean-Claude Maillard a contacté Airbus qui lui a tout de suite donné des travaux d'ébavurage. A l'époque, Airbus travaillait avec plus d'une centaine de sous-traitants, alors qu'aujourd'hui ils sont seulement une petite vingtaine. Il était alors facile de devenir fournisseur d'Airbus mais le challenge a été de le rester. Une fois Airbus dans le portefeuille clients, beaucoup de portes se sont ouvertes.

Au fil des années, le Groupe Figeac AÉro s'est développé et s'est imposé sur le marché de l'aéronautique. En 2013, la société s'introduit en bourse et l'année d'après une filiale aux Etats-Unis est créée.

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de FIGEAC AÉRO déclare :

« Aujourd'hui, FIGEAC AÉRO est devenu fournisseur de référence auprès de tous les grands donneurs d'ordre et n°1 en Europe. L'attribution de ce Prix de l'Entrepreneur BFM de l'année 2019 représente un véritable travail d'équipe. Il me permet de prendre la mesure du chemin parcouru depuis la naissance de FIGEAC AÉRO jusqu'au Groupe aujourd'hui : une société internationale rassemblant 3 700 collaborateurs au service des grands industriels de l'aéronautique. Cette belle histoire d'entreprenariat, je continue de l'écrire chaque jour avec l'ensemble de mes collaborateurs fédérés autours de valeurs communes comme l'excellence industrielle afin de conforter notre position leader dans l'industrie aéronautique. »

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 428 M€.

