FIGEAC AÉRO INVESTIT DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR AVEC LE SOUTIEN DE FRANCE 2030 ET LA DGAC

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce son implication dans le projet de supply chain intégrée « SUCHI » et le soutien par le Conseil pour la Recherche de l’Aéronautique Civile (CORAC) et la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), à hauteur de 0,8 M€.





Poussé par des tendances lourdes, le marché du transport aérien a dépassé ses niveaux d’avant-crise et continue d’enregistrer sur l’année 2024 une croissance à deux chiffres. Cette dynamique se reflète dans la croissance des besoins de nouveaux appareils civils et par conséquent, des carnets de commandes de l’ensemble de la filière à des niveaux records. Face à une demande aussi forte, un premier enjeu de la filière dans son ensemble est ainsi la montée en cadence de ses productions. Le deuxième enjeu est quant à lui, de relever les défis technologiques qui permettront la décarbonation de la filière. Au cœur de ces deux enjeux majeurs, la supply chain aéronautique doit poursuivre son développement et préparer le futur.