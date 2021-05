FIGEAC AERO : FIGEAC AÉRO, POINT SUR L'ACTIVITÉ DU GROUPE

Amélioration de l'activité à + 13,1% au 2 ème semestre par rapport au 1 er semestre de l'exercice 2020/21

Poursuite des efforts d'adaptation

Une dynamique commerciale inaltérée

Confirmation d'un EBITDA courant 1 positif au 2 ème semestre 2020/21 et d'une maîtrise des cash flows

Les prémices d'une reprise

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique publie ce jour son chiffre d'affaires annuel relatif à l'exercice 2020/21 et fait le point sur son activité.

Données non auditées - en M€ 12 mois

2019/20 12 mois

2020/21 Var.

(%) Var. (%)

Org. Aérostructures 387,5 162,9 -58,0% -56,5% Autres activités 54,1 38,3 -29,2% -28,2% Chiffre d'affaires total 441,6 201,2 -54,4% -53,0%



Rebond de l'activité au 2nd semestre 2020/21

Sur l'exercice 2020/21, en plus de l'immobilisation du Boeing 737 MAX, le secteur aéronautique a été confronté à la plus grande crise de son histoire avec un effondrement du trafic aérien dû aux confinements et aux restrictions de voyages imposés dans toutes les régions du monde.

Ainsi, FIGEAC AÉRO réalise au titre de l'exercice 2020/21 (clos le 31 mars 2021), un chiffre d'affaires de 201,2 M€, en retrait de 55,4% par rapport à l'exercice précédent. À périmètre et taux de change constants, l'évolution annuelle du Groupe est en repli de 53%.

La division Aérostructures, touchée par des évènements défavorables qui ont fortement impacté l'industrie aéronautique civile (arrêt de production du Boeing 737 Max, ralentissement des cadences long-courriers et décalage de certification du Boeing 777X), affiche une forte contraction de son activité (-58% en publié et -56,5% à pcc), subissant également les effets liés à la crise Covid-19. Le chiffre d'affaires des autres activités s'inscrit en baisse de 15,8 M€.

Néanmoins, dans un contexte de crise inédite, FIGEAC AÉRO a démontré son agilité et sa capacité d'adaptation rapide ce qui a permis d'atteindre un niveau d'activité en progression de +13,1% sur le 2ème semestre par rapport au 1er semestre de l'exercice 2020/21, avec un rebond plus marqué sur la division Aérostructures (+12,1 M€ soit + 16,1% au S2 vs S1 2020/21).



Un plan d'optimisation opérationnel quasiment finalisé

FIGEAC AÉRO a rapidement engagé d'importantes mesures opérationnelles et financières pour pallier la baisse drastique des volumes et assurer la continuité de ses activités dans un premier temps et sauvegarder la compétitivité du Groupe afin de le positionner pour profiter de la reprise.

Le plan de performance - réduction des charges de personnels et des frais généraux et administratifs, rationalisation des sites de production, rapatriement sélectif d'une partie des achats liés à la sous-traitance, optimisation de l'utilisation de la matière première et rationalisation des achats généraux - devrait permettre une réduction structurelle des coûts fixes de l'ordre de 30 M€, dont le quasi plein effet sera visible sur le 2ème semestre de l'exercice en cours (clos le 31 mars 2022).

En parallèle, le Groupe s'est attaché à sécuriser ses ressources financières long terme au travers d'un prêt Atout d'un montant total de 15 M€ de Bpifrance et de Prêts Garantis par l'État d'un montant total de 80 M€ auprès de ses partenaires bancaires. Par ailleurs, le Groupe a entamé une réflexion sur le réaménagement de sa structure financière

Ainsi, après avoir atteint le point bas de cette crise au 1er semestre 2020/21 et fort des mesures structurelles de réduction de coûts mises en œuvre rapidement, FIGEAC AÉRO confirme la génération d'un EBITDA courant positif sur le 2ème semestre de l'exercice clos le 31 mars 2021. Cette nette amélioration de la marge opérationnelle du Groupe devrait équilibrer les pertes opérationnelles du premier semestre.

En matière de consommation de cash, le Groupe enregistre les premiers effets positifs de la rigueur financière et de la baisse drastique des CAPEX de croissance avec des cash flows maîtrisés au second semestre. La société renouvelle, par ailleurs, son objectif de génération de cash pour l'exercice clos le 31 mars 2022.



Poursuite d'une dynamique commerciale

La stratégie commerciale déployée par FIGEAC AÉRO a de nouveau été marquée par le gain d'un nouveau contrat avec STELIA, premier client du Groupe. D'une durée de 5 ans et d'un montant total de près de 20 M€, ce dernier porte sur la fourniture d'un important package de pièces élémentaires en usinage et chaudronnerie dédiées au programme Airbus 220. Ces pièces seront principalement fabriquées dans les usines d'Hermosillo au Mexique et de Casablanca au Maroc, dont les premières livraisons sont attendues sur le 2nd semestre de l'exercice en cours. Dans le cadre de ce nouveau contrat, FIGEAC AÉRO est l'unique source d'approvisionnement.

Par ailleurs, le Groupe confirme une augmentation significative du nombre de consultations sur l'ensemble des programmes d'aviation commerciale tant à l'échelle européenne qu'américaine et assure être en capacité de capter une partie de ces nouvelles opportunités dans les prochains mois. L'outil industriel étant très largement sous-capacitaire et dimensionné pour 550 M€ de chiffre d'affaires, le gain de nouveaux contrats ne nécessitera aucun investissement et la disponibilité des ressources du Groupe permettront d'industrialiser ces nouvelles affaires en un temps record.



FIGEAC AÉRO accélère son développement en Arabie Saoudite

Le Groupe finalise son implantation en Arabie Saoudite par la création de la filiale SFAM LLC basée à Djeddah. Cette nouvelle entité permettra ainsi à la société de finaliser son accord de Joint-Venture avec ses deux partenaires saoudiens lorsque les procédures juridiques seront terminées. À l'issue, FIGEAC AÉRO deviendra actionnaire minoritaire au sein de la Joint-Venture.

Cet ambitieux projet, en phase avec la stratégie de diversification des activités Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, repose sur l'implantation d'une usine de production de pièces métalliques en alliages légers et métaux durs pour équiper les avions commerciaux et militaires des principaux donneurs d'ordre (Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Safran, ...). Cette usine constituera un débouché essentiel pour les OEM dans la mise en place de contrats de localisation au Royaume, FIGEAC AÉRO renforce ainsi son implantation au Moyen-Orient.

FIGEAC AÉRO apporte sa contribution au projet dans le cadre d'un contrat de prestations de services avec SFAM dans le but d'orchestrer et superviser le démarrage industriel de la société et la mise en production des premières pièces aéronautiques dont les livraisons débuteront mi-2022. Au-delà du financement initial d'environ 3 MUSD par fonds propres, la plupart des investissements nécessaires seront assurés par les institutions locales et les organismes publics au travers de subventions.

À moyen terme, FIGEAC AÉRO compte capitaliser sur cette première expérience de vente de prestations de services et développer plus largement ce business model dans le cadre d'une offre de services structurée autour des compétences techniques clefs du Groupe.



Perspectives et développement

La crise sanitaire a fortement affecté l'activité du Groupe sur l'exercice 2020/21, néanmoins grâce à la mise en place rapide d'un plan de performance opérationnelles et financières, le Groupe devrait afficher un EBITDA courant à l'équilibre pour l'exercice clos le 31 mars 2021.

La reprise des vols du Boeing 737 Max, le rebond du trafic aérien en Chine et aux USA à un niveau pré-Covid et les espoirs sur la situation sanitaire liés à la diffusion massive de vaccins permettant la reprise du trafic aérien international témoignent du rebond progressif du secteur.

Par ailleurs, le renforcement du segment des monocouloirs avec le succès de l'A321XLR chez Airbus et la nouvelle hausse de cadence confirmée pour la famille A320 NEO à un niveau au 2ème trimestre 2023 supérieur à celui d'avant crise attestent d'un retour attendu des volumes. La société reste néanmoins prudente face à ces effets d'annonce et anticipe une reprise graduelle de son activité notamment sur le segment des long-courriers.

Par ailleurs, FIGEAC AÉRO entend poursuivre son programme de déploiement de mesures opérationnelles et financières, qui sont autant de leviers et conditions qui contribueront au redressement de la rentabilité du Groupe et à son retour à une génération de cash pérenne et progressive.

Fort de son levier opérationnel résultant du plan d'économie structurelle de 30 M€, de son outil industriel de haute technologie déployé sur tous les sites de production aujourd'hui sous-capacitaires, de sa force commerciale et de l'agilité de ses ressources d'industrialisation, FIGEAC AÉRO est prêt à reprendre son envol et sortira renforcé de cette crise.

1 EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

