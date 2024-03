FIGEAC AERO : FIGEAC AÉRO OBTIENT LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ISO 14001 POUR 3 SITES DU GROUPE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce avoir obtenu la certification ISO 14001 pour son Système de Management Environnemental (SME) de trois de ses sites industriels en France, dont celui historique de Figeac. Cette certification témoigne de l'engagement du Groupe à renforcer les pratiques responsables de ses sites pour diminuer son empreinte environnementale.

Norme clé de la famille ISO 14000, qui vise à aider les organisations à gérer leurs responsabilités environnementales, ISO 14001 définit les exigences d'un système de management environnemental, ou SME. Reconnue à l'échelle internationale, son cadre englobe divers aspects allant de la gestion des ressources à celle des déchets, ainsi qu'au suivi de la performance environnementale et de l'implication des parties prenantes.

Trois sites du Groupe sont aujourd'hui certifiés : Figeac, le plus important du Groupe, Méaulte (Picardie) et Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique). S'il s'agit d'un premier pas pour FIGEAC AÉRO, ces sites représentent un effectif de plus de 900 salariés, soit d'ores et déjà près d'un tiers de l'effectif total du Groupe.

Outre la conformité des sites vis-à-vis de la règlementation en vigueur, la certification témoigne également d'une approche structurée visant à améliorer en continu leurs impacts environnementaux, témoignant ainsi d'un engagement fort envers la gestion de la performance environnementale.

La prise en compte des impacts environnementaux est une préoccupation au cœur des enjeux de décarbonation de la filière aéronautique à l'échelle globale. Outre le fait de participer sur le long terme à la conception et la fabrication d'aéronefs et de moteurs plus propres, FIGEAC AÉRO vise également à décarboner ses processus de production. À ce titre, la performance environnementale est l'une des pierres angulaires du nouveau plan stratégique du Groupe, PILOT 28, avec des objectifs forts en la matière, dont notamment la réduction de l'empreinte carbone et la certification de la totalité de ses sites à l'horizon 2028.

Fort de cette première étape, le Groupe entend accélérer cette démarche de certification ISO 14001 qui devrait couvrir près de 70% des effectifs du Groupe d'ici à la fin de l'année, avec la certification des sites de Tunis et d'Aulnat (Auvergne). La certification des autres sites suivra progressivement, avec une moyenne de deux sites par an d'ici à l'horizon du plan PILOT 28.

Prochains évènements (après bourse)

14 mai 2024 : chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'exercice 2023/24

trimestre et de l'exercice 2023/24 26 juin 2024 : résultats de l'exercice 2023/24

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.

