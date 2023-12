FIGEAC AERO : EVOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce une évolution de son Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration réuni le 20 décembre 2023 a pris acte de la démission d'Éric Raynaud et a décidé de coopter Albert Varenne, en qualité d'administrateur indépendant pour la durée du mandat restant à courir d'Éric Raynaud (soit à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2028). Sa nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale de FIGEAC AÉRO.

Ingénieur de formation et spécialiste reconnu des aérostructures, Albert Varenne vient renforcer les compétences du Conseil d'Administration en la matière. Après un début de carrière en 1983 à la SNIAS (qui deviendra Aérospatiale), il y devient responsable de production de la chaîne d'assemblage de l'A320. Par la suite, il rejoint la SOCATA pour y développer les carénages ventraux des programmes Airbus A330 / A340, puis évolue pour devenir en 2000 directeur des achats.

En 2004, il rejoint Airbus en tant que directeur achats composites avant d'être promu en 2006 responsable de la coopération internationale des achats pour les activités d'aérostructures, et enfin en 2016, responsable du bureau régional d'approvisionnement pour la Chine et l'Asie du Sud Est. Albert Varenne a par ailleurs été président du comité chinois du GIFAS entre 2019 et 2021.

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général du Groupe FIGEAC AÉRO déclare :

« Au nom de l'ensemble du Conseil d'Administration, je remercie Éric Raynaud pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil. Nous nous réjouissons d'accueillir Albert Varenne dont l'expérience du secteur et l'indépendance seront des atouts précieux pour accompagner le développement de FIGEAC AÉRO et relever les défis futurs . »

À compter du 20 décembre 2023, le Conseil d'Administration est composé de 10 membres, dont 4 femmes, incluant 5 administrateurs représentants de la famille Maillard, 3 représentants de Tikehau Capital [1] , et 2 administrateurs indépendants.

Jean-Claude Maillard ;

Simon Maillard ;

Remy Maillard ;

Eliane Rouchon ;

Rahima Belemcili ;

Marie-Line Malaterre, Présidente du Comité d'Audit (administratrice indépendante) ;

Albert Varenne (administrateur indépendant) ;

Franck Crepin (représentant Tikehau Capital 1 ) ;

) ; Anne Tauby (représentant Tikehau Capital 1 ) ;

) ; Adrien Dassault (représentant Tikehau Capital 1 ).

Le Groupe, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.

[1] L'investissement de Tikehau Capital dans FIGEAC AÉRO a été réalisé par Ace Aéro Partenaires, un fonds géré par Tikehau Investment Management SAS, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19 janvier 2007 sous le numéro GP-07000006.