Figeac Aéro enchaîne un 18ème trimestre consécutif de croissance
information fournie par AOF 05/11/2025 à 18:26

(AOF) - Au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026, Figeac Aéro a vu son chiffre d’affaires augmenter de 7%, ou de 9,1% en organique, à 113,4 millions d’euros. Avec cette progression, l’équipementier des grands industriels de l’aéronautique aligne un 18ème trimestre consécutif de croissance. Sur l’ensemble du premier semestre, les revenus sont en hausse de 7,7%, ou de 9,6% en organique à 215,3 millions d’euros. Figeac Aéro en a profité pour confirmer l’ensemble de ses objectifs financiers annuels.

Sur l'exercice 2025-2026, il vise un chiffre d'affaires compris entre 470 et 490 millions d'euros, un Ebitda courant entre 77 et 83 millions d'euros, un free cash flows entre 35 et 40 millions d'euros et une poursuite de la réduction de l'endettement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

