 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 690,67
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Figeac Aero en recul malgré un CA trimestriel en croissance
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 10:17

(Zonebourse.com) - Figeac Aéro recule de 2% après l'annonce par l'équipementier aéronautique d'un chiffre d'affaires en progression de 8,4% (+10,3% en organique) au titre de son premier trimestre 2025-26, pour atteindre 101,9 millions d'euros.

L'activité est principalement portée par les aérostructures et aéromoteurs, dont le CA a atteint 94,3 MEUR, en croissance organique de 12,2%, une dynamique 'soutenue par l'ensemble des principaux programmes aéronautiques, et notamment une accélération nette de l'A350 et du LEAP-1B'.

Les activités défense et énergie ont reculé de 9,6%, principalement en raison de difficultés opérationnelles liées aux intempéries ayant impacté Mécabrive Industries en juin, mais Figeac laisse inchangées les perspectives de croissance de ces activités.

Tout en restant attentif aux évolutions du contexte macroéconomique, le groupe confirme sa trajectoire de croissance rentable et de désendettement. Pour l'exercice 2025-26, il anticipe un CA entre 470 et 490 MEUR, ainsi qu'un EBITDA courant entre 77 et 83 MEUR.

Valeurs associées

FIGEAC AERO
9,4600 EUR Euronext Paris -2,47%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank