Figeac Aero en recul malgré un CA trimestriel en croissance
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 10:17
L'activité est principalement portée par les aérostructures et aéromoteurs, dont le CA a atteint 94,3 MEUR, en croissance organique de 12,2%, une dynamique 'soutenue par l'ensemble des principaux programmes aéronautiques, et notamment une accélération nette de l'A350 et du LEAP-1B'.
Les activités défense et énergie ont reculé de 9,6%, principalement en raison de difficultés opérationnelles liées aux intempéries ayant impacté Mécabrive Industries en juin, mais Figeac laisse inchangées les perspectives de croissance de ces activités.
Tout en restant attentif aux évolutions du contexte macroéconomique, le groupe confirme sa trajectoire de croissance rentable et de désendettement. Pour l'exercice 2025-26, il anticipe un CA entre 470 et 490 MEUR, ainsi qu'un EBITDA courant entre 77 et 83 MEUR.
Valeurs associées
|9,4600 EUR
|Euronext Paris
|-2,47%
A lire aussi
-
La France a été condamnée jeudi par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour les "lacunes" de son cadre juridique relatif au consentement et les "défaillances" d'une enquête portant sur un pharmacien accusé d'avoir imposé à une collègue une relation ... Lire la suite
-
Les soutiens européens de l'Ukraine se sont réunis jeudi à Paris pour afficher leur détermination à lui fournir des garanties de sécurité et demander à Donald Trump quelle sera la contribution des Etats-Unis, une fois un cessez-le-feu en place. Ce sommet d'environ ... Lire la suite
-
Septembre, c'est le mois des retours : retour des investisseurs après la torpeur estivale, retour des volumes sur les marchés, retour aussi des incertitudes. Car cette rentrée boursière s'ouvre sur une double dynamique : d'un côté, la prudence dictée par les banques ... Lire la suite
-
(AOF) - Plus forte repli du CAC 40, Sanofi chute de 10,35% à 77,21 euros. Le groupe pharmaceutique français a annoncé ce matin que l'amlitelimab a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase 3 COAST 1 menée chez des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer